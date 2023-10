"Hochzeit auf den ersten Blick"-Lisa ist endlich vergeben!

Lisa (28) hat die große Liebe auch ohne Hochzeit auf den ersten Blick gefunden. 2021 hatte die medizinische Fachangestellte in der Show den Bürosachbearbeiter Mario geheiratet. Doch schon in den Flitterwochen hatten die beiden sich in die Haare gekriegt und auch der Versuch, die Ehe nach der Show doch noch zu retten, war gescheitert. Nun hat Lisa in Sachen Liebe aber doch noch ihr großes Glück gefunden.

Auf Instagram teilt Lisa ein Bild, auf dem sie in die Kamera strahlt – und zwar im Arm eines Mannes! Das Gesicht des Unbekannten hat sie allerdings mit einem großen Herz getarnt. Spätestens durch die Bildunterschrift wird dann vollständig klar, dass die 28-Jährige nach ihrer gescheiterten Ehe wieder in festen Händen ist: "Der Beginn einer Liebe ist wie das Aufschlagen eines Buches, dessen Seiten noch weiß und leer sind. Es wartet darauf, mit Geschichten gefüllt zu werden, die die Ewigkeit überdauern."

Auch Lisas Ex Mario wird sich sicher sehr für ihr Liebesglück freuen. "Wir sind sehr gut befreundet, haben ein tolles Verhältnis zueinander, aber wir sind in keiner Liebesbeziehung und es ist auch keiner eifersüchtig, wenn der eine oder der andere jetzt jemanden kennenlernt", betonte er im vergangenen Jahr auf Instagram.

