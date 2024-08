Nach Festnahme in Paris: Travis Scott wieder auf freiem Fuß

Travis Scott (33) scheint mit einem blauen Auge davongekommen zu sein! Nachdem der Rapper am vergangenen Freitag in einem Fünf-Sterne-Hotel in Paris, Frankreich, festgenommen wurde, ist er mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Wie People berichtet, wurde der "Stop Trying to Be God"-Interpret ohne Anklage von der Polizei entlassen. Auch eine nachträgliche Anklage sei laut dem Medium derzeit nicht von den französischen Behörden geplant. Bisher äußerte sich Travis noch nicht persönlich zu den Geschehnissen der vergangenen Tage.

Laut diversen Medienberichten, darunter von Daily Mail, soll es am frühen Freitagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen Travis und einem Sicherheitsbeamten gekommen sein. Dieser habe wohl versucht, einen Streit zwischen dem Musiker und dessen Bodyguard zu schlichten. Travis, der zu dem Zeitpunkt stark alkoholisiert gewesen sein soll, habe laut den Medien den Security-Mitarbeiter daraufhin attackiert. Um kurz nach fünf Uhr morgens sei die Polizei schließlich angerückt, um Travis in Gewahrsam zu nehmen.

In den vergangenen Monaten fiel Travis immer häufiger negativ auf. Erst im Juni war der "Sicko Mode"-Interpret nach einem Streit auf einer Jacht in Miami, Florida, verhaftet worden. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, muss sich der 33-Jährige deshalb bald auch vor Gericht verantworten. Dem gebürtigen US-Amerikaner wird Hausfriedensbruch vorgeworfen. Wie TMZ berichtete, soll der Prozess am 10. September beginnen.

Getty Images Travis Scott bei den Olympischen Spielen in Paris im August 2024

MDCR / MEGA Travis Scott, Mugshot

