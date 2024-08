Travis Scott nach Streit in Hotel in Paris festgenommen

Travis Scott (33) wurde festgenommen. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, soll es am frühen Freitagmorgen im George-V-Hotel zu einer Auseinandersetzung mit einem Bodyguard gekommen sein, woraufhin er in Polizeigewahrsam genommen wurde – angeblich war der Musiker zu diesem Zeitpunkt betrunken. Was genau bei dem Vorfall passiert ist, ist zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Bislang gibt es auch keine Erklärung von ihm oder seinem Management. Travis war nur einen Abend zuvor in Paris gesichtet worden, wo er das Halbfinale der US-amerikanischen Basketballmannschaft bei den Olympischen Spielen lautstark verfolgte.

Bei dem Vorfall handelt es sich nicht um das erste Mal, dass Scott mit den Behörden zu tun hat. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass der "Sicko Mode"-Sänger im September vor Gericht erscheinen muss, um sich für einen anderen Vorfall in Miami zu verantworten. Im Juni war Scott nach einem Streit auf einer Yacht verhaftet worden. Die Anklage wegen ordnungswidriger Trunkenheit wurde zwar fallen gelassen, jedoch steht noch der Vorwurf des unbefugten Betretens im Raum.

Auch im Mai gab es Berichte über einen Zwischenfall mit dem Rapstar während der Filmfestspiele in Cannes. Bei einer Party von Richie Akiva kam es zu Spannungen in der Nähe des DJ-Pults. Hier sollen Travis und sein Freund Southside mit AE Edwards aneinandergeraten sein, einem Freund von Tyga (34), der wiederum der Ex von Kylie Jenner (26) ist. Kylie ist die Mutter von Travis' zwei Kindern, Stormi (6) und Aire (2), was den Vorfall besonders brisant machte. Der "Highest In The Room"-Interpret, dessen richtiger Name Jacques Bermon Webster ist, scheint derzeit von einer Kontroverse in die nächste zu rutschen.

Getty Images Travis Scott, Sänger

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner, 2019

