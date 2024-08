Neue Fotos: So cool setzt Cardi B ihren Babybauch in Szene

Cardi B (31) ist aktuell mit ihrem dritten Kind schwanger. Auf Instagram teilt sie nun einige neue Fotos, auf denen sie ihren Babybauch besonders cool in Szene setzt. Die Rapperin posiert in einem lässigen Outfit, bestehend aus einer Lederjacke, einem kurzen Top und einer Jeans. Dazu kombiniert Cardi eine XXL-Sonnenbrille, Lederhandschuhe und ein Paar High Heels. Ihren Beitrag kommentiert die "I Like It"-Interpretin jedoch ziemlich kryptisch: "Die Zeit wird es zeigen." Ob sie damit auf ihre bevorstehende Scheidung von Noch-Ehemann Offset (32) anspielt?

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sich das Ehepaar scheiden lässt. Wie ein Sprecher der Musikerin bestätigte, reichte sie die nötigen Papiere bereits ein. Wie TMZ berichtete, fordert Cardi in den Unterlagen das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Die Entscheidung, sich scheiden zu lassen, sei der "Bodak Yellow"-Interpretin alles andere als leichtgefallen. "Sie hat bereits zwei Kinder, ist schwanger und außerdem eine berufstätige Mutter. Sie würde auch gerne eine tolle Ehe führen, aber da es mehr eine Ablenkung als eine Unterstützung ist, muss sie es beenden", erklärte ein Insider gegenüber People.

Cardi und Offset wollten sich bereits im Herbst 2020 scheiden lassen. Kurz nach der Verkündung der Scheidungsnews raufte sich das Ehepaar jedoch noch mal zusammen. Ein ähnliches Szenario soll dieses Mal jedoch ausgeschlossen sein. Wie ein Insider in einem Page Six-Interview klarstellte, meine es Cardi nun ernst. "Sie haben sich auseinandergelebt. Das ist es, was sie mehr als alles andere zu dieser Entscheidung getrieben hat", erklärte er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B und Offset, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Offset und Cardi B, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Fotos von Cardi? Sehr gut, sie sieht toll aus! Na ja, mich hauen die Bilder jetzt nicht um. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de