"Raus mit euch": Justin Bieber ist wütend auf seine Fans

Justin Bieber (30) platzt der Kragen! Ein Video, das von TMZ veröffentlicht wurde, zeigt, wie der Sänger in einem Hotel in Beverly Hills von einer Gruppe junger Fans belagert wird. Wütend fragt er die Teenager, was denn so lustig sei, und winkt sie von sich weg. "Raus mit euch!", gibt er der Gruppe zu verstehen. Parallel versucht das Hotelpersonal, die Menge zu verscheuchen. Wie Augenzeugen berichten, traf sich Justin mit seiner schwangeren Ehefrau Hailey Bieber (27) zum gemeinsamen Mittagessen, als ihn acht Jugendliche, die für eine Bar Mizwa im Hotel waren, anfingen zu folgen und anzuschreien. Der Popstar soll sich daraufhin Sorgen um die Sicherheit seiner Frau gemacht haben.

In der Vergangenheit wurde Justin schon mehrfach von vermeintlichen Fans belästigt. Als ihm mehrere Menschen regelmäßig vor seinem Zuhause im Jahr 2020 aufgelauert hatten, machte der "What Do You Mean?"-Interpret seinem Ärger im Netz Luft. "Wie könnt ihr euch selbst davon überzeugen, dass es nicht völlig unangemessen und respektlos ist, vor meinem Haus zu warten, um zu gaffen, zu starren und Fotos zu machen, während ich rein und rausgehe", schrieb er wütend in seiner Instagram-Story und stellte klar: "Dies ist kein Hotel. Es ist mein Zuhause!"

Justin steht bereits seit seiner Jugend in der Öffentlichkeit. Im Alter von gerade einmal 15 Jahren schaffte er mit seiner Debütsingle "One Time" den weltweiten Durchbruch. Es folgten zahlreiche weitere Hits, Tourneen sowie zwei eigene Kinofilme, die einen Einblick in sein Leben gaben. 2020 veröffentlichte er seine eigene YouTube-Doku-Serie "Justin Bieber: Seasons". Dort sprach der Musiker offen über die Schattenseiten des Ruhms. "Es gibt viele Leute, die denken, dass Ruhm eine Errungenschaft ist, die dir Erfüllung und Glück bringt. In Wahrheit lastet dieses Gewicht und diese Schwere auf dir, etwas zu erreichen und etwas zu sein. Die Leute haben diese Erwartungen an dich. Es ist einfach viel", erklärte er ehrlich.

Backgrid / ActionPress Sänger Justin Bieber, August 2024

Getty Images Justin Bieber, Musiker

