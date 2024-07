So süß unterstützt Taylor Swift Kollegin Sabrina Carpenter!

Sabrina Carpenter (25) ist momentan mit "Espresso" und "Please, Please, Please" gleich zweimal in den Charts vertreten. Über ihre ganzen Erfolge freut sich die Sängerin in ihrem neuesten Instagram-Post. "Ihr habt einfach so die gesamte 'Short n' Sweet'-Tour ausverkauft und 'Espresso' ist die Nummer eins der Pop-Radio-Charts [...]. Ich danke euch allen so sehr", schreibt der glückliche Popstar unter einer Reihe von Erinnerungsfotos. Taylor Swift (34), die eine gute Freundin der jungen Künstlerin ist, freut sich riesig und kommentiert: "Es ist der Sommer von Sabrina. Möge er für immer andauern!"

Die 25-Jährige hatte den Weltstar auf der "The Eras"-Tour begleitet und die Konzerte in Lateinamerika und Australien eröffnet. Bei einer Stippvisite am berühmten Bondi Beach hatte sie dabei eine erschreckende Feststellung machen müssen. "Ich habe mich noch nie hässlicher gefühlt!", hatte die Musikerin in der Radioshow "Ed & Erin" zugegeben. Beim Anblick der augenscheinlich perfekten Bodys der Einheimischen habe sie ein schlechtes Gefühl bekommen. Allerdings habe sie das tolle Publikum bei den Konzerten sofort dafür entschädigt.

Momentan geht Taylors Tour in Europa weiter. Die deutschen Swifties können ihr Idol ab Mitte Juli live bewundern. Mit dabei wird allerdings nicht Sabrina sein, sondern die Band Paramore. Leadsängerin Hayley Williams (35) kennt die "Shake It Off"-Interpretin schon fast ihre ganze Karriere lang. Wie Rolling Stone berichtete, performten sie bei einem Auftritt im Wembley-Stadion sogar ihren Hit "Castles Crumbling" gemeinsam.

Getty Images Taylor Swift und Sabrina Carpenter

Getty Images Taylor Swift und Hayley Williams im Jahr 2010

