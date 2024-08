"Tue mein Bestes": Jennie Garth leidet unter Wechseljahren

Jennie Garth würde die Zeit am liebsten zurückdrehen. Die 52-Jährige befindet sich mitten in ihren Wechseljahren und das kostet sie viel Kraft und Energie – vor allem beim Sport. "Ich bleibe motiviert, indem ich mich zum Training zwinge. Ich weiß, dass ich mich immer besser fühle, wenn ich es tue. Aber in letzter Zeit fühlt es sich so an, als ob mein Körper manchmal gegen mich kämpft", teilt der Hollywoodstar seinen Fans auf Instagram mit. Sie wisse aber auch, dass diese Veränderungen total normal sind, deshalb versuche sie gnädig mit sich selbst umzugehen: "Ich tue mein Bestes, und dadurch fühle ich mich ein wenig besser."

Fitness spielt im Leben der Beverly Hills, 90210-Darstellerin eine sehr große Rolle. Zu dem emotionalen Geständnis postet die Blondine ein Work-out-Video, in dem sie ihre stählernen Muskeln präsentiert. Die Fans der US-Amerikanerin sind beeindruckt von ihrem durchtrainierten Body. Ein Follower ermutigt sie: "Gute Arbeit, Jennie. Ich bin stolz auf dich! Du siehst toll aus. Mach weiter so!" Andere schätzen sie besonders für ihre Ehrlichkeit in Bezug auf die Menopause. "Mit dieser Message hilfst du so vielen Frauen, ich danke dir!", heißt es in einem Kommentar.

Jennies liebste Sportbegleitungen sind ihre Töchter. Gemeinsam mit der 21-jährigen Lola geriet die stolze Mutter erst kürzlich ins Schwitzen, wie ein Video auf ihrem Social-Media-Account zeigte. Seinen Kindern zuliebe entschied sich der TV-Star, seine Schauspielkarriere erst einmal zu pausieren. Gegenüber People erklärte sie: "Ich liebe es nicht, all diese Stunden von meiner Familie getrennt zu sein. [...] 'Das Leben ist zu kurz, um etwas zu tun, das ich nicht voll und ganz liebe."

Instagram / jenniegarth Jennie Garth mit ihrem Trainer Jason

Getty Images Lola Ray Facinelli, Luca Bella Facinelli und Fiona Eve Facinelli, Töchter von Jennie Garth

