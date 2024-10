Jennie Garth hatte nach Hochzeit mit Dave zwei Fehlgeburten

Jennie Garth (52) und ihr Ehemann Dave Abrams (43) haben in einer emotionalen Folge ihres Podcasts "I Choose Me with Jennie Garth" offenbart, dass sie nach ihrer Hochzeit im Jahr 2015 zwei aufeinanderfolgende Fehlgeburten erlitten haben. Die beiden Schauspieler sprachen offen über diese schwierige Zeit in ihrem Leben. Kurz nach ihrer Hochzeit erfuhren sie, dass der Beverly Hills, 90210-Star auf natürlichem Weg schwanger geworden war, doch nach fast vier Monaten stellten die Ärzte fest, dass das Herz des Babys nicht mehr schlug.

Jennie erinnerte sich daran, wie schwer diese Nachricht für sie beide war. "Ich denke, in dieser Zeit fühlte ich mich wirklich niedergeschlagen, wirklich beschämt, als würde ich dich enttäuschen, weil ich nicht in der Lage war, eine Schwangerschaft mit dir, den ich liebe, auszutragen", sagte sie zu Dave im Podcast. Das Paar entschied sich für einen medizinischen Eingriff, um die Schwangerschaft zu beenden, da es für Jennie zu belastend war, das Kind weiterhin zu tragen. Trotz des ersten Verlusts wurden sie erneut schwanger, doch auch dieses Mal endete die Schwangerschaft nach etwa anderthalb Monaten in einer Fehlgeburt. "Es hat definitiv einen emotionalen Tribut gefordert, und wir wussten nicht, wie wir zu der Zeit miteinander kommunizieren sollten", gab Dave zu.

Die wiederholten Schicksalsschläge belasteten ihre Beziehung sehr, und sie zogen in Erwägung, dass es vielleicht nicht für sie bestimmt war, gemeinsam ein Kind zu haben. Jennie hat aus ihrer früheren Ehe mit Peter Facinelli (50) bereits drei Töchter: Luca, Lola und Fiona. Dave ist seit der Hochzeit ein liebevoller Stiefvater für die Mädchen geworden. Das Paar lernte sich 2015 bei einem Blind Date kennen, verlobte sich nach drei Monaten und heiratete noch im selben Jahr. Obwohl sie 2017 eine schwierige Phase durchmachten und Dave sogar die Scheidung einreichte, fanden sie 2019 wieder zusammen. Heute stärken sie ihre Beziehung und schätzen die Familie, die sie gemeinsam aufgebaut haben.

Getty Images Jennie Garth, Schauspielerin

Instagram / jenniegarth Jennie Garth und Dave Abrams, 2024

