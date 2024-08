Jennie Garth und ihr Dave feiern schon neunten Hochzeitstag

2015 gaben sich Jennie Garth (52) und ihr Partner Dave Abrams (43) in einer romantischen Zeremonie das Jawort – dieses Jahr feiert das Paar bereits neun Jahre Ehe! Anlässlich ihres Jubiläums unternahmen die Beverly Hills, 90210-Berühmtheit und der Schauspieler eine Reise nach Mexiko. "Herzlichen Glückwunsch zum späten Jahrestag, Babe. Heute ist der letzte Tag unseres Jubiläumsausflugs. Ich bin so dankbar, dass wir unsere Liebe an einem so schönen Ort gefeiert haben", schreibt Jennie zu einer Bilderreihe auf Instagram, in der sie und Mann gemeinsam für die Kamera posieren.

Die Zeiten waren allerdings nicht immer so rosig. Ende 2017, rund zwei Jahre nach der Hochzeit, hatten die TV-Bekanntheiten bekannt gegeben, dass sie eine Beziehungspause einlegen. Wenige Monate später reichte Dave dann die Scheidung von seiner Frau ein. Doch zu einem endgültigen Ehe-Aus kam es nie: Jennie und der "The Hike"-Darsteller "haben hart an ihrer Beziehung gearbeitet", erklärte damals eine Sprecherin im Interview mit People. Daraufhin habe Dave das Gericht gebeten, seinen Scheidungsantrag abzulehnen.

Die Ehe mit Dave ist nicht Jennies erste. In den 1990er-Jahren war die Blondine mit dem Musiker Daniel Clark verheiratet. Nach der Trennung 1996 lernte sie den Schauspieler Peter Facinelli (50) kennen, mit dem sie schließlich im Jahr 2001 den Bund der Ehe einging. Während seiner Beziehung bekam das Paar drei gemeinsame Töchter – aber auch diese Ehe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Nach der Trennung 2012 waren die Ex-Partner über Jahre hinweg nicht gut aufeinander zu sprechen gewesen. Doch wie Jennie vergangenen Monat in ihrem Podcast "I Choose Me" berichtete, gehöre das nun der Vergangenheit an. "Ich möchte euch ganz schnell etwas mitteilen [...] Leute, wir sind jetzt offiziell Freunde", erklärte sie.

Getty Images Jennie Garth und Dave Abrams im Oktober 2018

Getty Images Jennie Garth und Peter Facinelli mit ihren Töchtern Luca, Lola und Fiona, Januar 2011

