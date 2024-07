Neue Prioritäten: Darum dreht Jennie Garth keine Filme mehr!

Jennie Garth (52) steht seit den 1980er-Jahren als Schauspielerin in der Öffentlichkeit. Seit 2022 dreht die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit jedoch keine Filme mehr. Im Interview mit People erklärt Jennie nun den Grund dafür. "Ich liebe die Schauspielerei, ich liebe es, vor der Kamera zu stehen. Ich liebe es nicht, an einem Filmset zu sein", erzählt sie und fügt hinzu: "Ich liebe es nicht, in meinem Wohnwagen zu sitzen und auf das Licht und alles andere zu warten, ich liebe es einfach nicht. Und ich liebe es nicht, all diese Stunden von meiner Familie getrennt zu sein. Also konnte ich sagen, dass das nicht mehr meine oberste Priorität ist."

Jennie falle es jedoch alles andere als leicht, zu Projektanfragen "nein" zu sagen. "Man gewöhnt sich daran, den Leuten zu geben, was sie wollen, das Geld zu verdienen und zu allem ja zu sagen. Aber man kommt an einen Punkt, an dem man denkt: 'Das Leben ist zu kurz, um etwas zu tun, das ich nicht voll und ganz liebe'", erklärt der Filmstar. Wendepunkt, ihre Prioritäten zu überdenken, sei der 50. Geburtstag der Schauspielerin gewesen. "50 zu werden ist eine große Sache für die Welt, aber es ist wirklich eine große Sache. Man fängt an, die Dinge ein wenig anders zu betrachten. Man hat eine neue Klarheit darüber, was man als Nächstes tun möchte [und] womit man seine kostbare Zeit verbringen möchte", erzählte sie ehrlich.

Jennies Hauptfokus liegt vor allem auf ihren drei Kindern Luca, Lola und Fiona. Diese stammen aus ihrer Ehe mit Peter Facinelli (50). Nach ihrer Trennung im Jahr 2012 war das Ex-Paar eine lange Zeit nicht gut aufeinander zu sprechen. Mittlerweile scheinen sich die beiden jedoch wieder miteinander versöhnt zu haben. "Ich möchte euch ganz schnell etwas mitteilen [...] Leute, wir sind jetzt offiziell Freunde", verkündete Jennie stolz in ihrem Podcast "I Choose Me".

Getty Images Jennie Garth, Schauspielerin

Getty Images / Pressemitteilung Jennie Garth und Peter Facinelli mit ihren Kindern im Disneyland Park 2011

