Aus Scham? Jennie Garth hielt ihre Hüftoperationen geheim

Mit ihren 52 Jahren ist Jennie Garth wirklich alles andere als eine ältere Frau. Anscheinend war aber die Angst, man könnte sie dafür halten, der Grund, weshalb sie ihr Geheimnis so lange für sich behielt. Im Gespräch mit Self spricht der Beverly Hills, 90210-Star nun zum ersten Mal von den zwei Hüftoperationen, denen sie sich unterziehen musste. "Ich habe es so lange geheim gehalten, aber ich bin nicht mehr an einem Punkt, an dem ich Dinge verstecken möchte." Offen thematisiert sie die Veränderungen an ihrem Körper, die mit dem zunehmenden Alter eintreten. Trotzdem sei sie "nervös" gewesen, von den Eingriffen zu erzählen.

Die erste OP habe stattgefunden, als die Blondine 48 Jahre alt war. Vier Jahre später sei dann die zweite nötig gewesen. Zuvor habe sie lange unter Gelenkschmerzen gelitten – schließlich bestätigte ihr ein Arzt, dass sie, wie auch ihre Eltern und ihre Schwester, unter Arthrose leide. "Ich hatte mir während meiner Reise nach der ersten Operation gewünscht, dass ich meine Erfahrungen mit den Leuten teilen könnte, weil es so ein Stigma gibt, wenn man seine Gelenke ersetzt bekommt", erklärt die Schauspielerin und fügt hinzu: "Das ist etwas, das nicht nur 80-Jährige betrifft." Sie stellt klar: "Mein körperlicher Zustand hat nichts mit meinem Geist zu tun."

Es ist aber nicht das erste Mal, dass die dreifache Mama öffentlich über das Älterwerden spricht – auch das Thema Wechseljahre ist für sie kein Tabu. Auf Instagram teilte sie mit ihrer Community, dass sich diese hormonelle Umstellung vor allem auf ihre Kraft und Energie auswirke. "Ich bleibe motiviert, indem ich mich zum Training zwinge. Ich weiß, dass ich mich immer besser fühle, wenn ich es tue. Aber in letzter Zeit fühlt es sich so an, als ob mein Körper manchmal gegen mich kämpft", gab sie offen zu.

Instagram / jenniegarth Jennie Garth, Schauspielerin

Instagram / jenniegarth Jennie Garth mit ihrem Trainer Jason

