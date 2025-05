Jennie Garths rührende Abschiedsworte an Hündin Pearl

Jennie Garth (53), bekannt aus der Kultserie Beverly Hills, 90210, hat den Verlust ihrer geliebten Hündin Pearl öffentlich gemacht. In einem bewegenden Instagram-Post teilte die Schauspielerin mit, dass Pearl bereits vor einigen Monaten verstorben sei – doch erst jetzt finde sie die Worte, über diesen schmerzlichen Abschied zu sprechen. Sie postete dazu ein Foto, das sie gemeinsam mit Pearl am Strand zeigt, und schrieb: "Mein Pearly Girl wird für immer bei mir sein, an dem sanftesten Ort in meinem Herzen, wo ich all die Menschen bewahre, die gegangen sind, die ich aber jeden Tag noch spüre." Prominente wie Ian Ziering (61), ihr ehemaliger Serienkollege, und Caroline Rhea drückten ihr Mitgefühl in den Kommentaren aus.

Schon seit ihrer Kindheit spielt die Liebe zu Hunden eine große Rolle in Jennies Leben. Erst kürzlich teilte sie Bilder aus früheren Tagen, auf denen sie mit einem Hund zu sehen ist, und schrieb dazu: "Man sieht, dass ich schon immer ein Hundemensch war." Darüber hinaus engagiert sich Jennie laut Entertainment Weekly aktiv im Tierschutz: 2020 war sie offizielle Sprecherin der Organisation "Remember Me Thursday", die sich für die Adoption von Tierheimtieren einsetzt. Auch heute postet sie regelmäßig Fotos mit ihren Hunden – ein Ausdruck ihrer tiefen Verbundenheit.

Diese enge Beziehung zu Tieren spiegelt sich auch in Jennies Umgang mit Menschen wider. In einem Interview erinnerte sie sich emotional an ihre verstorbenen "90210"-Kollegen Luke Perry (✝52) und Shannen Doherty (✝53), deren Tod sie tief getroffen hat. Auch zu ihrem Ex-Mann Peter Facinelli (51) pflegt die dreifache Mutter ein gutes Verhältnis – während der Waldbrände in Los Angeles 2022 fanden sie, ihre Kinder und ihre Hunde bei ihm Zuflucht. Diese Mischung aus Mitgefühl, Fürsorge und Loyalität macht Jennie zu einem besonders warmherzigen Menschen – sowohl für Zwei- als auch für Vierbeiner.

Jennie Garth, Schauspielerin

Jennie Garth, Schauspielerin