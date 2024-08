Das ist das Herzstück des Hauses von Carole Middleton

Die rund 5,5 Millionen Euro teure Villa von Carole Middleton (69) und ihrem Mann Michael Middleton (75) hat einiges zu bieten – doch einen Raum liebt die Familie von Prinzessin Kate (42) am meisten. Gegenüber Hello! offenbart Carole: "Ich liebe das Abendessen in der Küche. Wenn ich ein paar Gäste habe, koche ich etwas Leckeres und lasse es schön aussehen, zum Abschluss gibt es eine Küchendisco." Sie ist stolz, diese Tradition auch mit ihren sieben Enkelkindern weiterzuführen: "Solange ich dazu in der Lage bin, werde ich das auch weiterhin tun. Ich koche mit ihnen, ich tanze, wir machen Fahrradtouren."

Carole lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael in dem Landhaus in Berkshire. Dort wuchsen die Geschwister Kate, Pippa (40) und James Middleton (37) auf. Ihr Sohn teilte im Jahr 2020 auf Instagram bereits einen privaten Einblick in Caroles geliebte Küche. Die hellbeigen Kacheln und traditionelle Einrichtung schaffen ein gemütliches Gefühl im Raum, in dem die Familie wohl schon viele schöne Momente erlebt hat.

Die Partystimmung herrscht in der Familie auch in anderen Situationen. Ein Insider verriet gegenüber OK!, dass Prinz William (42) sich mit seiner Schwiegermutter sehr gut verstehe. "Man könnte sagen, dass sich Kate und William, anders als die meisten Paare mit ihren Schwiegereltern, in der Gegenwart der Eltern am wohlsten und glücklichsten fühlen. Spannungen lösen sich auf und es herrscht Partystimmung", offenbarte die Quelle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pippa Middleton, Carole Middleton und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Getty Images Carole Middleton und Prinz William, Royal Ascot 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Küche als Lieblingsraum von Carole? Gut, ich kann sie total verstehen! Na ja, ich hätte einen anderen Lieblingsraum. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de