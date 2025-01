Prinzessin Kates Mama Carole feiert ihren 70. Geburtstag

Carole Middleton (70), die Mutter von Prinzessin Kate (43), feiert heute, am 31. Januar, ihren 70. Geburtstag. Die Frau, die als treibende Kraft hinter den Kulissen gilt, hat nicht nur ihre Tochter Kate maßgeblich geprägt, sondern ist auch ein unverzichtbarer Rückhalt für die gesamte Familie. Mit ihrem Mann Michael Middleton gründete Carole 1987 das Unternehmen Party Pieces und verdiente damit Millionen. Auch Prinz William (42), der Schwiegersohn des Geburtstagskindes, spricht oft bewundernd über Carole und ihre besondere Rolle in der Familie. Wie Bild berichtet, schwärmte er einmal: "Ich liebe meine Schwiegereltern."

Seit Prinzessin Kate zum festen Bestandteil der britischen Königsfamilie geworden ist, hat Carole stets eine wichtige Stütze bereitgestellt. Sie kümmert sich aufopferungsvoll um ihre Enkel, unterstützt ihre Tochter und ihren Schwiegersohn bei ihren royalen Pflichten und bietet, gemeinsam mit ihrem Mann, ein stabiles und bodenständiges Umfeld. Royal-Expertinnen und Experten betonen immer wieder, wie sehr William von der warmherzigen und gleichzeitig starken Art seiner Schwiegermutter profitiere. "Sie gibt ihm das, was er in seiner eigenen Kindheit vermisst hat", beschrieb es die Royal-Expertin Angela Levin gegenüber The Sun. Doch Carole bleibt hinter den Kulissen und überlässt das Rampenlicht ihrer Tochter.

Carole Middleton zieht nach außen hin unauffällig die Fäden und ist der Kern einer eng verbundenen Familie, die von Vertrauen und Zusammenhalt geprägt ist. Ihr Einfluss auf Kate, die heute als eine der beliebtesten Royals gilt, ist unübersehbar – genauso wie der Bund zwischen der Mutter und ihren Kindern. Kate und ihre Geschwister Pippa und James wurden von ihrer Mutter dazu erzogen, ehrgeizig zu sein und Verantwortung zu übernehmen – Werte, die Kate nun auch an ihre eigenen Kinder weitergibt.

Getty Images Carole und Michael Middleton und ihre Kinder James und Pippa im April 2011

Getty Images Pippa Middleton, Carole Middleton und Prinzessin Kate

