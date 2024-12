Carole Middleton strahlt in Weiß bei Weihnachtsgottesdienst

Der Gottesdienst in der Kirche von Westminster Abbey ist jedes Jahr ein Spektakel. Seit 2021 richtet Prinzessin Kate (42) ihn als Gastgeberin aus und lud dazu ihre gesamte Familie ein. Besonders ihre Mutter Carole Middleton (69) macht an diesem Abend eine schöne Figur. Passend zum winterlichen Ambiente erscheint die Schwiegermutter von Prinz William (42) in einem schneeweißen Mantelkleid, das ihr bis zu den Knien fällt. Darunter scheint sie ein schwarzes Spitzenkleid zu tragen, doch man erkennt das nur, weil es unter dem Rocksaum des weißen Ensembles hervorblitzt. Dazu kombiniert sie schwarz-weiße Stilettos und eine farblich passende Clutch-Handtasche.

Natürlich war auch die jüngste Generation des britischen Königshauses anwesend! Prinzessin Charlotte (9) bezauberte in ihrem feschen, weinroten Mantel. Ihre Haare wurden aus ihrem Gesicht zurückgebunden und mit einer Schleife zusammengehalten. Ihre Brüder, Prinz George (11) und Prinz Louis (6), überzeugten in eleganten, marineblauen Anzügen. Besonders süß war dabei, dass ihre Schlipse auf den Mantel ihrer Schwester und ihrer Mama abgestimmt waren. Kate selbst trug nämlich ebenfalls einen roten Mantel, wenn auch in einem kräftigeren Ton. Berichten zufolge benahmen sich die drei Kids hervorragend und verfolgten brav das Programm des Gottesdienstes.

Neben den Middletons, dem Thronfolger, Kate und ihren Sprösslingen nahmen auch Zara Tindall (43), Prinzessin Beatrice (36) und entferntere Mitglieder der britischen Königsfamilie an dem Event teil. Zwei Personen fehlten jedoch: König Charles (76) und Königin Camilla (77). Von ihnen fand man den ganzen Abend über keine Spur. Obwohl der Palast kein offizielles Statement dazu herausgegeben hat, vermutet People, dass der König bewusst nicht erschienen ist. Möglicherweise wollte er die Aufmerksamkeit nicht von Kate und ihrer Veranstaltung ablenken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige