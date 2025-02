Carole Middleton als unerschütterliche Stütze für Kate

Carole Middleton (70), die Mutter von Prinzessin Kate (43), hat an ihrem 70. Geburtstag Ende Januar nicht nur ihren Ehrentag gefeiert, sondern auch die Gelegenheit genutzt, um schwierige Zeiten hinter sich zu lassen. Kate, deren Mutter immer eine wichtige Stütze war, gehörte zu den ersten Gratulanten, die ihre Dankbarkeit für die Unterstützung ihrer Familie ausdrückten. Besonders im vergangenen Jahr, als Kate sich von ihrer Krebserkrankung und einer Operation erholte, sei Carole eine unermüdliche Begleiterin und "ein Fels in der Brandung" gewesen, wie die Royal-Expertin Ingrid Seward beschreibt. Selbst in schwierigen Phasen wurde Carole immer wieder an der Seite ihrer Tochter auf dem Anwesen in Windsor gesehen.

Als unerschütterliche Matriarchin der Familie Middleton habe Carole nicht nur emotionale Unterstützung geboten, sondern auch praktische Aufgaben für Kate und deren Familie übernommen, berichtete Hello!. So habe sie sich beispielsweise um die Kinder von Kate und Prinz William (42) – George (11), Charlotte (9) und Louis (6) – gekümmert, während William zu seinen royalen Verpflichtungen zurückgekehrt war. Die Kinder teilen eine enge Beziehung zu ihrer Großmutter und hinterließen ihr kürzlich rührende Dankesbotschaften, die sie bei einem Weihnachtsbaum-Projekt in Westminster Abbey aufhängten. Diese Momente unterstreichen, wie präsent und wichtig Carole im täglichen Leben ihrer Familie ist.

Carole gilt schon seit vielen Jahren als die zentrale Stütze der Familie. Neben ihrer praktischen Veranlagung steht sie für traditionelle Werte, die nicht nur Kate, sondern auch William sehr schätzen. William, der immer wieder betont, wie gerne er Teil der familiären Middleton-Dynamik sei, findet in dieser Umgebung die familiäre Wärme, die er sich für seine Kindheit oftmals gewünscht hatte. Die Middletons sind dafür bekannt, gemeinsame Urlaube zu organisieren, ob auf luxuriösen Yachten oder bei Ski-Ausflügen. Caroles Ruhe und Beständigkeit schaffen ein familiäres Netz, das sowohl Kate als auch William und ihre Kinder sehr zu schätzen wissen.

