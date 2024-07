Carole Middleton ist für Prinz William wie "zweite Mutter"

In seiner Schwiegermutter Carole Middleton (69) hat Prinz William (42) eine wichtige Bezugsperson gefunden. Die Mama seiner Frau Kate (42) soll ihm sogar eine Art Mutterersatz sein, und das schon seit vielen Jahren. Ein Insider verrät laut OK!, dass diese Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruhe. Bei den Eltern seiner Frau zu sein, tue sowohl William als auch Kate jedes Mal gut. "Man könnte sagen, dass sich Kate und William, anders als die meisten Paare mit Schwiegereltern, in der Gegenwart ihrer Eltern am wohlsten und glücklichsten fühlen. Spannungen lösen sich auf und es herrscht eine Partystimmung", plaudert die Quelle aus. Carole sei so etwas wie eine "zweite Mutter" für den Thronfolger.

Wie sehr Carole ihren Schwiegersohn liebt, offenbarte sich bereits 2022. Die Expertin Katie Nicholl verriet in dem Podcast "Dynasty", dass sie sogar so begeistert von William sei, dass sie ihn als Hintergrundbild hatte. "William liebt die Middletons, vor allem Carole, die ein Bild, einen Bildschirmschoner auf ihrem Handy hatte, auf dem der zukünftige König zu sehen war, so nahe stehen sie sich", erklärte die Journalistin. Kates Familie habe viel dazu beigetragen, dass sich die Beziehung zu ihrem Mann so festigen konnte: "Die Tatsache, dass sie in einer liebevollen Familie aufgewachsen ist, die ihr immer den Rücken gestärkt hat, war für Kates Erfolg in dieser ganzen königlichen Liebesgeschichte absolut grundlegend."

William und Kate verbringen immer wieder ihre Freizeit zusammen mit ihrer Familie. Zu Ostern besuchte das royale Paar Carole und ihren Mann Michael (75) ebenfalls. Zusammen mit den drei Kindern ging es auf den Landsitz Anmer Hall. Und in dieser Zeit gönnten sich auch William und Carole ein wenig Zeit zu zweit. Laut Berichten von Daily Mail wurden die beiden zusammen in einem Pub im Ort gesehen, wo sie sich eine gute Zeit machten. "Es war alles sehr unauffällig, ohne großes Tamtam. Er ging einfach rein und durch den Pub", erzählte ein Augenzeuge.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Getty Images Carole und Michael Middleton

