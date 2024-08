Das ist derzeit Kim Kardashians "Top-Priorität" beim Dating

Kim Kardashian (43) hat in den vergangenen Jahren wohl eine besondere Regel für ihr Dating-Leben aufgestellt, die sie strikt einhält. Ein Insider berichtet ET, für Kim stehe vor allem das Wohl ihrer vier Kinder North (11), Chicago (6), Saint (8) und Psalm (5) an erster Stelle. Das Multitalent möchte offenbar sicherstellen, dass jeder potenzielle Partner nicht nur mit ihrem hektischen Lebensstil, sondern auch mit ihrer Rolle als Mutter umgehen kann. Für Kim sei es wichtig, einen Partner zu finden, der sowohl ihre Familie als auch ihre Karriere respektiert und unterstützt. "Sie würde gerne jemanden daten, der ihrer Familie nahesteht, vertrauenswürdig, loyal, erfolgreich und vor allem familien- und kinderorientiert ist. Das ist immer Kims Top-Priorität, sie würde nur mit jemandem eine Beziehung eingehen, wenn er in dieses allgemeine Schema passt", verrät die Quelle. Sie betont weiter, Kim sei nicht bereit, in Zukunft Kompromisse einzugehen, wenn es um die Bedürfnisse ihrer Kinder geht.

Mittlerweile ist es bereits zwei Jahre her, dass Kims aufsehenerregende neunmonatige Romanze mit Comedian Pete Davidson (30) zu Ende ging – neuesten Gerüchten zufolge scheint ein Liebes-Comeback der beiden nicht gänzlich ausgeschlossen zu sein. Seit Beendigung der Beziehung zu Pete hat sich der Realitystar beim Thema Dating weitestgehend zurückgehalten. Ein weiterer Insider verrät dem Star Magazine dazu: "Sie sehnt sich nach Aufregung in ihrem Leben und sie hat auf Petes [Nachrichten] immer geantwortet." Außerdem seien zwischen den beiden laut Informant noch einige Fragen ungeklärt.

Neben ihren Dating-Überlegungen ist die The Kardashians-Bekanntheit in erster Linie stark in ihre beruflichen Projekte eingebunden. Die Unternehmerin und Reality-TV-Ikone hat sich in den vergangenen Jahren intensiv auf den Ausbau ihrer Marke SKIMS konzentriert, die inzwischen weltweit bekannt ist. Gleichzeitig nimmt auch ihre Schauspielkarriere immer mehr Fahrt auf. Ihr Serien-Debüt in der zwölften Staffel von American Horror Story wird von der Kritik in den höchsten Tönen gelobt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, North, Psalm und Chicago

Getty Images Kim Kardashian im November 2023

