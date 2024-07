Kim Kardashian spielt eigene Scheidungsanwältin in Serie!

Kim Kardashian (43) verkörpert bald ihre eigene Scheidungsanwältin Laura Wasser (56), die zwei ihrer hochkarätigen Scheidungen bearbeitet hat! In Ryan Murphys (58) neuer Hulu-Serie "All's Fair" schlüpft Kim in die Rolle einer Scheidungsanwältin in einer ausschließlich von Frauen geführten Anwaltskanzlei in L.A. Ursprünglich wurde vermutet, dass die Rolle der Unternehmerin nur von ihrer Anwältin Laura inspiriert wurde – doch laut TMZ dreht sich die Serie tatsächlich um das Leben und die Karriere der Juristin. Die Show trägt sogar den gleichen Namen wie ihr Podcast, in dem Kim zuvor zu Gast war.

Laura hat Kim sowohl bei ihrer Scheidung von Kris Humphries (39) als auch von Kanye West (47) vertreten und auch die entsprechenden Eheverträge ausgearbeitet. Die Serie soll laut der Quelle außerdem einige von Wassers anderen berühmten Klienten zeigen – wenn auch mit geänderten Namen. Darunter sind prominente Persönlichkeiten wie Britney Spears (42), Ariana Grande (31) oder Kelly Clarkson (42). Auch Heidi Klum (51), Angelina Jolie (49), Kevin Costner (69) wurden zuvor von Laura vertreten. Wann die Dreharbeiten losgehen, ist noch nicht bekannt.

Die Show sorgt bereits jetzt für reichlich Schlagzeilen. Ursprünglich war Halle Berry (57) für eine Rolle vorgesehen, doch diese zog sich laut Variety aufgrund von "Terminproblemen" doch zurück. Der Streaminganbieter wollte ihre Absage nicht weiter kommentieren. Es bleibt auch noch unklar, ob Laura Wasser eine Produzentenbeteiligung oder anderweitig von der Serie finanziell profitieren wird. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, wie sich Kim in ihrer neuen womöglich autobiografisch eingefärbten Rolle schlagen wird.

Die Reality-TV-Bekanntheit hat allerdings bereits gezeigt, dass sie vor keiner Schauspiel-Challenge zurückschreckt. Schon in der zwölften Staffel von American Horror Story sorgte sie gemeinsam mit Emma Roberts (33) für Schlagzeilen, als es bei einer Oscar-Verleihungsszene zu einem unerwarteten Kuss zwischen dem Realitystar und der "Wild Child"-Darstellerin kam! Die Fans reagierten begeistert auf die Szene, die viele an den legendären Schmatzer zwischen Madonna (65), Britney Spears und Christina Aguilera (43) bei den MTV Video Music Awards 2003 erinnerte. Mit ihrer neuen Rolle als Scheidungsanwältin in "All's Fair" knüpft Kim nun nahtlos an ihre vorherige Schauspielperformance an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Wasser bei der Girlboss Rally in Los Angeles, 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Star

Anzeige Anzeige

ActionPress Kim Kardashian und Emma Roberts, Schauspielerinnen

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kim Kardashian ihre eigene Scheidungsanwältin spielt? Super! Sie wird die Rolle bestimmt rocken. Unpassend. Ich hätte eine andere Schauspielerin besser gefunden. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de