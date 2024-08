Das sind die Kampfansagen der "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

In wenigen Tagen ist es so weit: Die neue Staffel Beauty & The Nerd geht an den Start. In der Realityshow treffen schüchterne Nerds auf selbstbewusste Beautys. In Zweierteams kämpfen die ungleichen Duos dann am Strand Thailands um den Sieg – und 50.000 Euro. Kurz bevor die neue Staffel an den Start geht, heizen sich die Kandidaten schon mal mit kessen Sprüchen ein. So hat beispielsweise Beauty Linda Nobat (29) laut Presseportal eine ganz klare Taktik, um zu gewinnen: "Irgendeiner muss im Mittelpunkt stehen – also mache ich das." Und auch die Influencerin Nelly gibt sich siegessicher: "Es gibt nur eine Göttin. Und das bin ich."

"Ich habe ein Herz aus Gold und sehe von außen aus wie Gold", zeigt sich Realitystar Kim Virginia Hartung (29) selbstbewusst, während die #CoupleChallenge-Teilnehmerin Christin Okpara (28) auf Natürlichkeit setzt: "Ich bin eine besondere Beauty, weil ich eine Zahnspange trage." Statt mit ihrem guten Aussehen will die Content Creatorin Vanessa lieber mit ihren inneren Werten punkten: "Macht euch gefasst: Ich habe Gehirn und da ist tatsächlich auch was drin."

Wie sich durch die Kampfansagen der Teilnehmer schon vermuten lässt, wird die neue Staffel vermutlich alles andere als langweilig. Das kündigte Kim Virginia bereits im Vorfeld auf ihrem Instagram-Profil an. "Ich meine es todernst, wenn ich sage, diese Staffel wird anders", erklärte sie verheißungsvoll und teaserte an: "Die ersten Anzeigen werden schon hin- und hergeschmissen."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Influencerin

Instagram / christinokpara Christin Okpara, TV-Bekanntheit

