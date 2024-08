Eilmeldung: Bauunternehmer Richard Lugner ist gestorben

Traurige Nachrichten von Richard Lugner (91). Der österreichische Bauunternehmer ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das berichten diverse österreichische Medien, unter anderem die Tageszeitung Krone. Am Montagmorgen soll es einen Rettungseinsatz in seiner Villa in Döblin gegeben haben. Die Einsatzkräfte sollen Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet haben – leider vergeblich. Wenige Tage zuvor ernannte der Unternehmer seine Frau Simone zur Geschäftsführerin seines Unternehmens.

