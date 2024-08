Miley Cyrus stolz: Sie ist nun offiziell eine Disney-Legende

Miley Cyrus' (31) Karriere begann mit ihrer Rolle als Hannah Montana. Bei der D23-Fan-Convention ehrt Disney diesen Meilenstein nun mit einem besonderen Status – Miley gilt als eine der Disney-Legenden. Und nicht nur das: Sie ist sogar die jüngste, die diesen Titel tragen darf. Sonntagabend kündigte Countrystar Lainey Wilson ihre Kollegin Miley auf der Bühne der Convention mit einer Neuinterpretation des "Hannah Montana"-Titelliedes "Best of Both Worlds" an. "Ich stehe hier und bin immer noch stolz darauf, Hannah Montana gewesen zu sein. [...] Dieser Preis ist Hannah und all ihren treuen Fans gewidmet, und allen, die meinen Traum Wirklichkeit werden ließen", erklärte eine sichtlich gerührte Miley laut The Standard auf der Bühne von Disneyland im kalifornischen Anaheim.

"Hannah Montana" feierte 2006 seine Premiere und machte Miley zum Star. Bis heute gilt die Sitcom um den Teenager, der ein geheimes Doppelleben als Popstar führt, als Kult und hat eine große Fangemeinde. Es gab sogar einen Kinofilm. Nach dem Ende der Serie distanzierte sich die heute 31-Jährige jedoch von der Serienfigur und arrangierte ihr Image neu. Grund hierfür ist unter anderem, dass der Status als Kinderstar nicht spurlos an ihr vorbeiging. Vergangenes Jahr erzählte sie The Sun, dass sie wegen der ständigen Beobachtung durch die Öffentlichkeit eine Therapie machen musste: "Wenn ich auf die Kritik zurückblicke, die ich als Kind erfahren habe, erkenne ich erst jetzt, wie falsch diese war."

Miley schaffte es aber, sich auch ohne Hannah Montana eine große Karriere aufzubauen. Diese krönte sie in diesem Jahr mit ihrem allerersten Grammy. Bei der 66. Verleihung des Musikpreises räumte die Sängerin gleich doppelt ab: Sie wurde in der Kategorie "Record of the Year" und "Best Solo Performance" für ihre Single "Flowers" ausgezeichnet. Miley war sichtlich überwältigt und erzählte dem Publikum aufgeregt: "Oh mein Gott! Ich steckte gerade im Verkehr fest und ich dachte, ich würde diesen Moment verpassen." Eine noch viel größere Ehre als der Preis selbst war für sie wohl aber die Tatsache, dass sie ihn von Popikone Mariah Carey (55) überreicht bekam: "Von mir aus hätte ich die Verleihung verpassen können, aber nicht Mariah Carey!"

ActionPress Miley Cyrus als "Hannah Montana"

Getty Images Miley Cyrus bei den Grammys 2024

