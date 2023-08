Kritik als Kinderstar: Miley Cyrus musste Therapie machen!

Miley Cyrus (30) musste bereits ordentlich einstecken. Die Musikerin und Schauspielerin wurde durch ihre Rolle der Hannah Montana quasi über Nacht zum gefeierten Kinder- und Teenie-Star. Zur Zeit der Erstausstrahlung der Show war sie gerade einmal 13 Jahre alt – und trotzdem musste sie sich schon damals den kritischen Blicken der Öffentlichkeit stellen. Wie die "Wrecking Ball"-Interpretin erklärt, hinterließ das auch seine Spuren: Miley musste sich psychologische Hilfe suchen.

"Wenn ich auf die Kritik zurückblicke, die ich als Kind erhalten habe, dann habe ich erst in den letzten Jahren verstanden, wie falsch das war", sagt sie in einem Interview mit The Sun. Eben auch deshalb gab sie sich in professionelle Hände – um dort ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. "Ich glaube fest an Therapien, die helfen, schmerzhafte Erinnerungen zu heilen. Mir geht es gut – aber die Realität ist, dass das nie hätte passieren dürfen!", betont Miley abschließend.

Um ihr damaliges Disney-Channel-Image abzulegen, hatte die heute 30-Jährige damit begonnen, gegen genau dieses zu rebellieren. Auch das hatte für mächtig Kritik gesorgt. Doch stehe Miley zu ihrer wilden Vergangenheit, wie sie kürzlich in einem Instagram-Statement deutlich machte. "Ich bin stolz, wenn ich über meine Vergangenheit nachdenke und freue mich, wenn ich an die Zukunft denke", schreibt die Sängerin.

Getty Images Miley Cyrus im März 2023

Getty Images Miley Cyrus, "Flowers"-Interpretin

Getty Images Miley Cyrus als Hannah Montana im August 2006

