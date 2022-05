Bei Ana Martinović hat sich viel verändert! Die Studentin aus Nersingen nahm im vergangenen Jahr an der 16. Staffel von Germany's next Topmodel teil – und belegte dabei den neunten Platz. Seit ihrem Exit ist sie vor allem als Influencerin tätig, doch auch als Model konnte Ana schon einige Erfolge verzeichnen und begehrte Jobs ergattern. Ein Jahr nach ihrem Show-Aus sprach Ana nun mit Promiflash darüber, wie es ihr momentan geht und was sich seit ihrer Teilnahme in ihrem Leben getan hat...

"Seit GNTM hat sich einiges in meinem Leben verändert – besser gesagt mein ganzes Leben", schwärmte die 21-Jährige im Promiflash-Interview. Ana sei durch die Teilnahme an der Sendung viel selbstbewusster und mutiger geworden. Natürlich sei sie auch sehr glücklich darüber, dass sie nun endlich ihren Traum vom Modeln verfolgen könne. "Außerdem darf ich die Influencer-Welt erkunden, was mir sehr viel Spaß macht", führte die Blondine weiter aus.

Dank der Show sei Ana nun viel erfolgreicher und habe die Möglichkeit, regelmäßig tolle Jobs abzustauben: "Das Lustige ist, dass ich mich vor GNTM auch bei Modelagenturen beworben habe, aber nur Absagen bekommen habe. Nach meiner Teilnahme habe ich dann Zusagen bekommen." Tatsächlich hat die Beauty mit kroatischen Wurzeln auch eine Ahnung, woran das liegen könnte – nämlich an ihrem neuen Selbstbewusstsein und an ihrem Look, den Heidi Klum (48) ihr damals beim Umstyling verpasst hatte.

Instagram / ana.gntm2021.official Ana Martinović, ehemalige GNTM-Kandidatin

Ot, Ibrahim / ActionPress Ana Martinović bei der Ernsting's Family Fashion Show in Hamburg

Instagram / ana.gntm2021.official Ana Martinović im März 2022

