Ist sie wieder in festen Händen? Ana Martinović wurde durch ihre Teilnahme an der vergangenen Staffel von Germany's next Topmodel bekannt. Dort schaffte es die BWL-Studentin auf den 9. Platz. Im Rahmen in der Sendung plauderte Ana auch über ihren Freund. Promiflash-Informationen zufolge ist sie mit diesem aber schon seit Monaten nicht mehr zusammen. Stattdessen scheint Ana nun einen neuen Partner zu haben.

Auf Instagram veröffentlichte das Model ein Foto von sich, auf dem ganz klar der Arm eines Mannes zu erkennen ist. Viele Fans vermuteten dahinter schnell eine Liebesbeziehung, wie die Menge an Herz-Emojis und Kommentare wie "Wer ist denn der Glückliche?" bewiesen. Ob der Arm zu ihrem potenziellen neuen Partner oder aber einfach nur zu einem männlichen Bekannten gehört, verriet Ana noch nicht. Sie selbst postete zu dem Foto lediglich ein Herzchen.

Ob sie in festen Händen ist, möchte Ana wohl noch nicht eindeutig aufklären. Während sie auf eine ganze Reihe von Kommentaren einging und sich für Komplimente zu ihrem Aussehen bedankte, sah sie davon ab, auf Nachfragen zu einem potentiellen festen Freund einzugehen.

Instagram / ana.gntm2021.official Ana Martinović, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / ana.gntm2021.official Ex-GNTM-Kandidatin Ana

Instagram / ana.martinovic_ Ex-GNTM-Kandidatin Ana

