Clea-Lacy Juhn verrät: So klappt das Stillen ihrer Zwillinge

Clea-Lacy Juhn (33) schwebt im Babyglück: Ende Juli erblickten die Zwillingssöhne der Influencerin das Licht der Welt. In einem aktuellen Q&A auf Instagram stellt sich die frischgebackene Mama nun den neugierigen Fragen ihrer Fans und plaudert dabei aus, wie gut sie mit dem Stillen ihrer beiden Wonneproppen zurechtkommt. "Es ist ein kleiner Marathon. Ich versuche, sie öfter mal beide gleichzeitig zu stillen. Das klappt aber meist nur mit Hilfe, da einer zwischendurch mal ein Bäuerchen machen muss und ich beide nicht alleine hochheben kann", verrät sie ehrlich. Wenn das nicht geht, stille sie die beiden nacheinander.

Dabei kann die zweifache Mama aber wohl auf die tatkräftige Unterstützung ihres Mannes Hasim zählen. Nach einer kurzen Trennung, die die Content Creatorin im Mai bestätigte, machte das Ehepaar vor wenigen Stunden sein Liebescomeback in den sozialen Medien öffentlich. Dort postete Hasim einen Schnappschuss, auf dem er und seine Liebste sich einen liebevollen Kuss geben. Dazu schrieb er: "Ich möchte meiner wunderbaren Frau Clea-Lacy danken. Du hast nicht nur zwei gesunde Söhne, Mika und Mišah auf die Welt gebracht, sondern auch in der schwierigsten Zeit unglaubliche Stärke gezeigt. [...] Ich bin so stolz auf dich und liebe dich über alles."

Zuvor hatte das Paar eine schwere Zeit durchgemacht: Während ihrer Schwangerschaft musste Clea-Lacy operiert werden – ihr Mann wich ihr damals nicht von der Seite. Nach der OP musste sie eine strenge Bettruhe einhalten. Ende Juli erblickten dann ihre Söhne das Licht der Welt. Damals teilte sie auf Instagram einen Schnappschuss, auf dem sie ihre Babys im Arm hält. Ihr Mann gibt ihr dabei einen Kuss auf die Stirn. "Am 26. Juli gegen 01:51 Uhr und 01:54 Uhr stand für uns die Welt kurz still. Unsere beiden starken Kämpfer haben in dieser Nacht das Licht der Welt erblickt. Wir könnten uns nicht glücklicher schätzen. Beide sind wohlauf und es geht ihnen super", kommentierte sie das niedliche Foto.

Anzeige Anzeige

Instagram / hasim.life Hasim und Clea-Lacy Juhn

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Clea-Lacy so offen darüber spricht? Ich finde es super, dass sie so ehrlich ist! Na ja, meiner Meinung nach gehört das nicht in die Öffentlichkeit! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de