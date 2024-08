Darum will "Princess Charming"-Marlen weiterhin Lea daten

Bei Princess Charming spielen die Gefühle verrückt – denn schon das zweite Liebesdreieck drohte die Anzahl der Singles weiter zu minimieren. Inci und Marlen hatten nämlich nicht nur Augen für Lea Hoppenworth, sondern auch zwischen den beiden Frauen selbst hat es ordentlich gefunkt. Während für Inci durch den Flirt mit Marlen ein weiteres Kennenlernen mit Lea quasi unmöglich schien, hatte Marlen offenbar weiterhin großes Interesse an der Princess. Promiflash wollte deshalb von der Rothaarigen wissen, weshalb sie sich schlussendlich für das weitere Kennenlernen mit Lea entschied und dem Flirt mit ihrer Mitstreiterin nicht weiter nachgab. "Ich habe mich dazu entschieden Lea weiter kennenlernen zu wollen, weil ich auch gespürt habe, dass da eine Verbindung zwischen ihr und mir entstand. Mit Inci hatte ich bislang effektiv einfach viel mehr Zeit verbringen können, wollte aber noch herausfinden, was das zwischen Lea und mir ist."

Trotz dieser Entscheidung habe sie Inci noch nicht ganz abgehakt, wie sie weiter im Interview verrät: "Das Interesse an Inci war natürlich nicht von einem Moment auf den anderen weg. Ich habe mich aber bewusst dazu entschieden, die Verbindung zu ihr zu unterbinden, weil ich Leas Wunsch respektieren wollte, den Fokus auf sie zu legen." Die Verbindung zu Inci sei so tief gewesen, dass sie sogar zwischenzeitlich darüber nachdachte, die Show mit der 27-Jährigen zu verlassen: "Aufgrund der Connection zu Inci ist mir der Gedanke, die Villa mit ihr zu verlassen, schon in den Kopf gekommen, aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass ich noch weiter herausfinden will, wo es mit Lea hinführen kann."

Inci hingegen hatte andere Schlüsse aus der Annäherung mit Marlen gezogen. Die Heidelbergerin war kurz davor, die Villa aufgrund ihrer immer weiter aufkeimenden Gefühle für Marlen überstürzt zu verlassen – entschied sich dann aber doch noch zu bleiben. "Seine Gedanken zu sortieren, ist unfassbar schwer, da man nicht wirklich die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen. Ich wollte mir erst einmal klar werden über meine Gefühle, bevor ich überstürzt handle", begründete Inci ihre Entscheidung gegenüber Promiflash.

RTL Inci und Marlen, "Princess Charming"-Singles

RTL / Markus Hertrich Inci, "Princess Charming"-Kandidatin

