Darum wollte Inci doch noch bei "Princess Charming" bleiben

Während ihrer gemeinsamen Zeit bei Princess Charming sind sich Marlen und Inci immer nähergekommen. In der neuesten Episode geriet für die Rothaarige allerdings Prinzessin Lea Hoppenworth in den Vordergrund. Promiflash hat deshalb bei Inci nachgefragt, wie sie diese Entwicklung empfand. "Es war keine besonders große Überraschung für mich, dass Marlen weiterhin Lea kennenlernen möchte", verrät die 27-Jährige. Ihre Connection zu der Princess sei allerdings währenddessen auf der Strecke geblieben. Ganz ehrlich gesteht die Heidelbergerin: "Dadurch, dass auf den Dates und in der Happy Hour das Thema zwischen Marlen und mir sehr präsent war, fällt es mir zunehmend schwer, auch zu Lea eine Verbindung aufzubauen. Die Leichtigkeit ist nicht mehr so gegeben."

In der Show schlug Inci der anderen Kandidatin sogar vor, gemeinsam "Princess Charming" zu verlassen. Doch die Berlinerin wollte lieber in der Villa bleiben und Lea weiter kennenlernen. Danach entschied sich auch ihre Flirt-Partnerin, noch nicht den Heimflug anzutreten. Gegenüber Promiflash erklärt sie diese Entscheidung so: "Seine Gedanken zu sortieren, ist unfassbar schwer, da man nicht wirklich die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen. Ich wollte mir erst einmal klar werden über meine Gefühle, bevor ich überstürzt handle."

Während sich manche Singles eher aufeinander konzentrieren, scheint eine Teilnehmerin wieder voll auf Lea fokussiert zu sein. Maike durfte sich in der aktuellen Episode über ein Einzeldate mit der Werbetexterin freuen, das perfekt auf sie zugeschnitten war. Gemeinsam besuchten sie eine Auffangstation für Hunde und fütterten die hungrigen Vierbeiner. Danach kam es sogar zu einem romantischen Kuss am Strand.

RTL Inci und Marlen, "Princess Charming"-Singles

RTL Maike und Lea von "Princess Charming" 2024

