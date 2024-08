Georgina Fleur will im Dschungelcamp wahres Gesicht zeigen

Diesmal will sie allen zeigen, wer sie wirklich ist! In wenigen Tagen startet das Allstars-Dschungelcamp, in das sich 13 Teilnehmer im Kampf um die Dschungel-Krone wagen. Auch Georgina Fleur (34) möchte ihr Glück erneut versuchen. "Der Dschungel gehört zu mir“, meint Georgina selbstbewusst gegenüber Bild und fügt hinzu: "Ich will endlich die Krone holen und den Zuschauern zeigen, wie ich wirklich bin!" Bei ihrer Teilnahme am Dschungelcamp vor rund elf Jahren fiel die TV-Bekanntheit vor allem als Zicke und Prüfungsliebling der Zuschauer auf. Dieses Mal soll alles anders werden!

Selbst Georgina schämt sich für die Bilder, die 2013 über die Bildschirme flimmerten. "Als ich mir die Staffel nochmal angeschaut habe, war ich schockiert über das, was ich damals gemacht habe. Ich habe lebendige Kakerlaken und Regenwürmer gegessen. [...] Ich habe die Staffel nicht zu Ende geschaut", plaudert die Mutter einer Tochter aus. Ihr Verhalten sei ihrem Alter zuzuschreiben, gibt die damals 21-Jährige zu verstehen. "Ich wurde von der Gruppe gemobbt und musste mich irgendwie wehren. Da kriegt man schnell einen Zicken-Stempel aufgedrückt, von dem man sich nicht mehr befreien kann", erklärt Georgina ihr Verhalten gegenüber dem Newsportal.

Doch nicht nur Georgina will sich im Allstars-Dschungelcamp beweisen: Auch Danni Büchner (46) möchte ihr Image wieder aufpolieren. "Beim letzten Mal war ich die Außenseiterin, die Unbeliebteste im Camp. Jetzt kehre ich als starke Frau zurück, nicht mehr als Witwe", gab der Realitystar gegenüber Bild preis. Von sich selbst würde Jens Büchners (✝49) Ex-Frau sagen, dass sie mittlerweile viel gelassener sei. Sie möchte den Zuschauern beweisen, dass sie in der vergangenen Zeit über sich selbst hinausgewachsen ist.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Bekanntheit

