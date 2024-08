Danni Büchner will sich im Allstars-Dschungelcamp beweisen

Danni Büchner (46) kehrt nach vier Jahren zurück ins Dschungelcamp. In wenigen Tagen flimmert die Allstars-Variante der Show über die Bildschirme und die Goodbye Deutschland-Bekanntheit will sich darin von ihrer besten Seite zeigen. Im Gespräch mit Bild erklärt der Realitystar: "Beim letzten Mal war ich die Außenseiterin, die Unbeliebteste im Camp. Jetzt kehre ich als starke Frau zurück, nicht mehr als Witwe." Inzwischen sei sie viel entspannter und wolle mit ihrer Teilnahme beweisen, wie viel sie in den vergangenen Jahren gewachsen sei.

Beim ersten Dschungelabenteuer der 46-Jährigen hatte sie ziemliche Probleme mit den Prüfungen. Doch Danni glaubt, dass sie der Survival-Show jetzt gewachsen ist. "Ich habe vieles in meinem Leben verändert. Äußerlich und innerlich. Ein Schlüsselmoment war, als ich meine Kinder ansah und entschied, ein gutes Vorbild zu sein", ist sich die Familienmutter im Interview mit der Zeitung sicher. Nun setze sie auf Selbstliebe und Akzeptanz.

Zwei Jahre vor ihrem ersten Dschungelcamp starb Dannis Mann Jens Büchner (✝49). Dem Blatt offenbart die Auswanderin, wie sehr sie das mitnahm: "Es war kurz nach Jens’ Tod – natürlich war ich traurig und schlecht gelaunt. Alles andere wäre falsch gewesen. Aber heute sehe ich das mit anderen Augen." Im vergangenen November jährte sich der Tod des Schlagersängers zum fünften Mal. Damals teilte sie ihren Fans auf Instagram mit: "Heute möchte ich mit euch über einen ganz besonderen Menschen sprechen, der vor fünf Jahren viel zu früh von uns gegangen ist – mein lieber Ehemann Jens." Seit seinem Tod sei ihr Herz "irgendwie auf Abwegen".

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Realitystar

ActionPress Jens und Daniela Büchner in Palma de Mallorca im September 2018

