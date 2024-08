Im Sommerurlaub: Plant Prinz William die Zukunft der Royals?

Im britischen Königshaus steht der traditionelle Sommerurlaub in Balmoral vor der Tür. Royal-Expertin Jennie Bond vermutet, dass Prinz William (42) und die anderen royalen Familienmitglieder die gemeinsame Zeit für intensive Gespräche nutzen könnten. "Ich habe keine Informationen, dass es ein königliches Gipfeltreffen in Balmoral geben wird. Aber es wäre schon etwas seltsam, wenn die Familie einmal zusammenkommt und nicht darüber nachdenkt, was passiert ist und wie es in Zukunft weitergehen soll", erklärt sie gegenüber OK!.

Eigentlich dient der Sommerurlaub in Balmoral der Entspannung und Erholung der britischen Königsfamilie. Dennoch ist das imposante Gebäude in der Vergangenheit schon häufiger mal ein Ort der Diskussionen gewesen, wie Jennie wissen will: "In den 90er-Jahren gab es eine formellere Einrichtung, in der hochrangige Mitglieder des Königshauses in einem Forum, der Way Ahead Group, Strategien diskutierten. Ihr Ziel war es, sicherzustellen, dass die Monarchie für das moderne Zeitalter relevant blieb." König Charles (75), Königin Camilla (77) und Prinzessin Anne (73) sollen bereits nach Schottland gereist sein. Prinzessin Kate (42) , William und die drei Kinder sollen demnächst nachkommen.

Für Kate wäre es die erste große Reise nach Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung im März. Vor rund zwei Monaten gab die dreifache Mutter bereits ein Update zu ihrem Gesundheitszustand, der vielversprechend klang. "Ich mache gute Fortschritte, aber jeder, der durch eine Chemotherapie geht, weiß, dass es gute und schlechte Tage gibt. An diesen schlechten Tagen fühlt man sich schwach, müde und muss seinem Körper Ruhe geben. Aber an den guten Tagen, wenn man sich stärker fühlt, möchte man sich so gut wie möglich fühlen", erklärte sie auf Instagram. Während des Urlaubs im Norden Schottlands steht für Kate wohl hauptsächlich Genesung auf der Agenda.

Prinz William, britischer Thronfolger

Prinzessin Kate im Juli 2024

