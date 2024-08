Nach Verhaftung: Katie Price gönnt sich eine Sommerpause

In Katie Prices (46) Leben läuft es aktuell drunter und drüber. Vergangene Woche wurde das ehemalige Boxenluder am Flughafen Heathrow festgenommen – sie ließ zu viele Gerichtstermine ausfallen, bei denen sie sich eigentlich wegen eines Insolvenzverfahrens äußern sollte. Nachdem das Model nach der Verhaftung dann endlich ihrer Pflicht nachgekommen war, muss sie sich nun wohl erst mal eine Auszeit gönnen. Dementsprechend werden über den Sommer hinweg keine neuen Folgen ihres "The Katie Price Show"-Podcasts herausgebracht, wie sie auf Instagram erklärt.

Doch damit noch nicht genug: Katie sehnt sich im Zuge ihrer Auszeit wohl auch nach einem Ortswechsel. Wie Mirror berichtet, wurde die Reality-TV-Bekanntheit gemeinsam mit ihren Liebsten auf der im Süden Englands liegenden Insel Isle of Wight beim Sonnen gesichtet. Ob dieser Ausflug nur für wenige Tage oder doch mehrere Wochen geplant ist, ist bisher unklar. In jedem Fall aber sollte der Urlaub spätestens zu Katies nächstem Gerichtstermin am 27. August beendet sein, denn ihr Erscheinen ist äußerst wichtig für sie. So machte der Richter zuletzt deutlich: "Sie müssen den nächsten Termin wahrnehmen, ohne Wenn und Aber, ohne ins Ausland zu gehen, ohne Urlaub."

Dabei kehrte die ehemalige UK-Dschungelcamp-Teilnehmerin ja gerade erst vor Kurzem aus einem Urlaub zurück. Trotz der hohen Schulden und des Insolvenzverfahrens reiste sie nämlich in die Türkei, verbrachte dort ein paar schöne Tage und unterzog sich zudem weiteren Schönheitsoperationen. Beauty-OPs sind für die 46-Jährige mittlerweile keine große Sache mehr. "Operationen sind für mich wie shoppen gehen", erklärte sie im Podcast "So Wrong It's Right". Ihre Familie ist wegen des Ausmaßes an Beauty-OPs mittlerweile sogar schon etwas besorgt.

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Freund John Joe Slater, August 2024

Action Press / Stephen Lock / i-Images via ZUMA Press Katie Price, TV-Bekanntheit

