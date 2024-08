Sechstes Facelifting: Katie Price' Familie macht sich Sorgen

Katie Price (46) bereitet ihrer Familie Sorgen. Die britische Reality-TV-Bekanntheit befindet sich nämlich derzeit in der Türkei – dort legte sie sich mal wieder unters Messer und unterzog sich ihrem sechsten Facelifting. Fotos, die unter anderem OK! veröffentlichte, zeigen das OnlyFans-Model in einem äußerst lädierten Zustand: So ist Katies Gesicht überzogen von blutigen Klammern, Narben und unzähligen Pflastern. Auch ihre Familie scheint die erschreckenden Aufnahmen mittlerweile zu Gesicht bekommen zu haben. "Ihre Familie hat Angst, wo das alles enden wird", erklärt ein Insider gegenüber dem Magazin und ergänzt: "Katies Familie ist sehr verängstigt und macht sich Sorgen um sie". Auch, dass sich das ehemalige Boxenluder nach der OP scheinbar keine Auszeit gönnt, soll ihrer Familie Kopfzerbrechen bereiten.

Ihr kleiner Schönheitstrip kam auch bei der britischen Justiz nicht gut an. Eigentlich hätte Katie vor Gericht erscheinen und offene Fragen zu ihrer finanziellen Situation beantworten müssen. Die Podcasterin hat nämlich Steuerschulden in Höhe von 890.000 Euro. Da sie aber wiederholt nicht vor Gericht erschienen war, griff Richterin Catherine Burton hart durch. "Es ist meiner Meinung nach notwendig, dass das Gericht einen Haftbefehl gegen Frau Price erlässt", erklärte sie laut Berichten von The Sun und ergänzte: "Sie hat keine wirkliche Entschuldigung für ihr Fernbleiben von der heutigen Anhörung."

Einer möglichen Verhaftung versucht Katie nun scheinbar erst mal zu entgehen. "Katie verlängert tatsächlich ihren Urlaub und plant, länger in der Türkei zu bleiben", verrät eine Quelle im Gespräch mit The Sun und erklärt: "Sie hat Angst, dass sie am Flughafen verhaftet wird, wenn sie wieder in Großbritannien landet, und dass sie ins Gefängnis muss, bevor die Metallklammern aus ihrem Gesicht entfernt werden."

Katie Price, August 2019

Katie Price im April 2023 in London

