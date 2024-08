Für Katie Price sind Beauty-Operationen wie shoppen gehen

Katie Price (46) ist bekannt dafür, sich häufiger mal unters Messer zu legen. Aus ihren zahlreichen Beauty-OPs macht das Erotikmodel schon lange kein Geheimnis mehr – ganz im Gegenteil. Immer wieder spricht die Influencerin offen über ihre Vorliebe für Schönheitseingriffe. Im "So Wrong It's Right"-Podcast plaudert die fünffache Mutter nun über ihre Operationen und verrät, dass sie diese auf die leichte Schulter nimmt. "Operationen sind für mich wie shoppen gehen", erklärt sie offen.

"Ich lasse mir Ende der Woche mein Gesicht machen. Ich weiß, dass du sagen wirst, dass ich das nicht brauche, aber ich habe mich nie für hübsch gehalten und ich schaue immer noch in den Spiegel und denke: 'Igitt'. Und ich hasse es, alte Fotos anzuschauen. Ich will jetzt wie eine Bratz-Puppe aussehen", gesteht sie ehrlich die Gründe für ihre zahlreichen Eingriffe. Dennoch zeigt sie sich auch selbstbewusst, was ihre Karriere als OnlyFans-Creatorin angeht. "Vor der Kamera werde ich einfach zum Tier – ich liebe es einfach. Aber ich sage euch jetzt, ihr Jüngeren da draußen, schaut euch mein OnlyFans an und dann werdet ihr sehen, dass ich eine MILF bin", macht Katie ihren Zuhörern eine Kampfansage.

Erst vor wenigen Tagen unterzog sich die TV-Bekanntheit ihrem sechsten Facelifting in der Türkei – und ließ sich dort auch direkt die Zähne machen. Während Katie sich über ihre vielen Schönheitsbehandlungen offenbar nicht den Kopf zerbricht, macht sich ihre Familie jedoch wohl große Sorgen um den Fernsehstar. "Ihre Familie hat Angst, wo das alles enden wird. Katies Familie ist sehr verängstigt und macht sich Sorgen um sie", verriet ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber OK!.

ActionPress Katie Price, August 2019

Instagram / katieprice Katie Price, Model

