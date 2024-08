Neuer Ärger für Katie Price: Ex-Freund Kris droht mit Klage

Neuer Ärger für Katie Price (46)! In ihrer neuen Biografie "This Is Me" rechnete das ehemalige Boxenluder mit seinen Ex-Freunden ab – so behauptete Katie unter anderem, dass Kris Boyson, mit dem sie von 2018 bis 2019 zusammen gewesen war, sie betrogen habe. Dem Fitnesstrainer gefallen die Aussagen seiner Ex aber gar nicht. "Ich persönlich würde den Mund halten, denn sonst wird etwas passieren, glaub mir", wettert er in einem Clip, den er laut The Sun in den sozialen Netzwerken teilt. Der Sportliebhaber droht seiner Ex sogar mit einer Klage – angeblich betraute er bereits seinen Agenten mit dem Sachverhalt.

Doch damit nicht genug: Kris droht auch Katies neuem Freund JJ Slater. "Sag deinem Liebhaber, er soll sich die Handschuhe anziehen, wie wir es schon öfter gemacht haben, und dann lass uns in den Ring steigen und es klären", wütet der Brite und fügt hinzu: "Alles, was ich damit sagen will, ist, dass es nicht gut für dich ausgehen wird, wenn du anfängst, über Dinge zu reden, die du getan hast, und sie mir in die Schuhe schiebst."

Das ist nicht das einzige Drama in Katies Leben: Nachdem sie für eine Schönheits-OP in die Türkei gereist war und erneut einen Gerichtstermin ihres Insolvenzverfahrens sausen gelassen hatte, verhängte die zuständige Richterin eine Haftstrafe gegen die Content Creatorin. Bei ihrer Rückkehr nach Großbritannien wurde sie am Flughafen von der Polizei verhaftet. Mittlerweile ist die 46-Jährige zwar wieder auf freiem Fuß, wurde aber zuvor eindringlich vom zuständigen Richter ermahnt: "Sie müssen den nächsten Termin wahrnehmen, ohne Wenn und Aber, ohne ins Ausland zu gehen, ohne Urlaub".

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Freund John Joe Slater, August 2024

Action Press / Stephen Lock / i-Images via ZUMA Press Katie Price, TV-Bekanntheit

