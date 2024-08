Katie Price ist nach ihrer Festnahme vor Gericht erschienen

Katie Price (46) sitzt derzeit auf der Anklagebank, nachdem sie bei ihrer Rückkehr aus der Türkei am Flughafen Heathrow festgenommen wurde. Die TV-Bekanntheit muss sich nun vor Gericht verantworten, nachdem sie vergangene Woche einer Anhörung bezüglich ihrer fortlaufenden Insolvenz in Höhe von £760.000 [ca. 886.972 Euro] ferngeblieben war. Auf Fotos, die The Sun vorliegen, ist zu sehen, wie Katie mit einer großen schwarzen Kopfbandage auf dem Gerichtsgelände erscheint. Die Influencerin hatte sich erst kürzlich in Istanbul ihrem sechsten Facelifting unterzogen und war daraufhin von den britischen Behörden am Flughafen in Gewahrsam genommen worden.

Filmmaterial der Festnahme zeigt, wie das Erotikmodel von Polizisten eskortiert und in einen Polizei-Van begleitet wurde. Aufgrund ihres Gesundheitszustands durfte sie das Gefängnis jedoch wieder verlassen: Wie das Magazin weiter berichtet, war Katie zunächst auf Kaution entlassen worden, da sie medizinisch betreut werden musste, nachdem sie gerade ein £10.000 [ca. 11.672 Euro] teures Facelifting hatte durchführen lassen.

Mit ihrer Festnahme hatte die Content Creatorin allerdings schon vor ihrer Abreise gerechnet. In einem Statement auf Instagram erklärte sie: "Ich weiß, dass ich am Flughafen festgenommen werde, was die Gerichte offensichtlich für notwendig halten." Dass sie wie eine Kriminelle behandelt werde, konnte sie jedoch nicht verstehen. Sonderlich viel Angst hatte die fünffache Mutter vor ihrem Gefängnisaufenthalt allerdings auch nicht. "Katie meint, sie könne alle in Haft um den Finger wickeln und alle würden sie mögen. Jeder wird sie lieben und die Zeit im Gefängnis wird für sie eine Spazierfahrt", berichtete ein Informant kurz vor der Festnahme gegenüber The Sun.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Anzeige Anzeige

TikTok / katieprice Katie Price im Juli 2023 nach ihrer Nasen-OP

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Katie wird sich bald zu der Anhörung melden? Ja, ganz bestimmt! Nein, sie wird dazu sicher nichts sagen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de