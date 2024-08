Piers Morgan hält Prinz Harry und Meghan für "hinterhältig"

Piers Morgan (59) machte bereits in der Vergangenheit deutlich, wie er zu Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) steht. Auch jetzt nimmt der Reporter wieder kein Blatt vor den Mund – und äußert sich zur bevorstehenden Kolumbienreise der beiden. Seiner Meinung nach fülle das "gierige, hinterhältige Paar" seine Taschen mit Geld, "indem sie ihre Familien und die Monarchie in den Medien ständig schlecht machen." In seiner The Sun-Kolumne kritisiert er: "Warum wird das zugelassen? Meghan und Harry sind heutzutage keine echten Royals mehr. Sie erfüllen keine wirklichen Pflichten für die Institution, die ihnen ihre Titel verliehen hat."

Der 59-Jährige wettert weiter, es müsse etwas getan werden, um sie zu stoppen – König Charles (75) solle ihnen am besten "ihre Titel entziehen" und "die Palastbeamten anweisen, den ausländischen Regierungschefs mitzuteilen, dass sie keine offiziellen Reiseeinladungen dieser Art" an Harry und Meghan aussprechen dürften. Außerdem schreibt Piers er habe gehört, dass der Monarch und Prinz William (42) ebenfalls wütend seien. "Das überrascht mich nicht. Es ist völlig inakzeptabel und unhaltbar, dass entfremdete Mitglieder der königlichen Familie solche offiziellen Reisen unternehmen", betont er.

Dem ehemaligen "Good Morning Britain"-Moderator scheinen die offiziellen Reisen des royalen Paars ein Dorn im Auge zu sein. So machte er seinem Ärger auch Luft, als vergangenen April bestätigt wurde, dass Harry und Meghan nach Nigeria reisen werden – und forderte schon damals die Aberkennung ihrer Titel. "Daran ist nichts 'offiziell' – sie sind keine arbeitenden Royals!", kommentierte Piers einen Post auf X.

Getty Images Piers Morgan, Moderator

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem Besuch in Nigeria

