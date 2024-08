Bill Kaulitz kann Zahl von Sexpartnern nur grob überschlagen

Bill (34) und Tom Kaulitz (34) plaudern in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" aus dem Nähkästchen. Bill erzählt, er habe sich durch das Anschauen einer alten Serie inspiriert gefühlt, eine Liste mit all den Personen aufzustellen, mit denen er bereits das Bett teilte. "In unserem Alter kannst du keine Liste mehr machen", ist sich Tom sicher – es seien schlichtweg zu viele Menschen. Das scheint Bill zu beruhigen. "Ich hab mich nämlich schlecht gefühlt, dass mir nicht mehr alle einfallen würden", gesteht der Tokio Hotel-Frontmann und fügt hinzu: "Also meine könnte ich grob überschlagen. [...] Schämt man sich dafür? Ich weiß es nicht."

Eine genaue Antwort auf die pikante Frage nach den Sexualpartnern darf man sich bei den Kaulitz-Brüdern also nicht erhoffen. Tom erklärt, er finde das ganze System "Body Count" ohnehin überholt. Auch mit seiner Ehefrau Heidi Klum (51) scheint er das Thema nie behandelt zu haben. "Da muss man gar nicht drüber sprechen. Ist egal", beteuert er ganz lässig. Bill hingegen ist die sexuelle Vergangenheit seiner Partner ganz und gar nicht egal. "Da hat es mich schon interessiert und schon auch ein bisschen verletzt. Da denke ich dann immer: Woah, das ist schon echt krass, das find ich ein bisschen zu hoch."

Mit seinem Liebesleben sorgte Bill in diesem Jahr schon mehrfach für Aufmerksamkeit. Nachdem schon im vergangenen Jahr viel über den Sänger und Marc Eggers (37) spekuliert worden war, kuschelte er im Frühjahr bei einem Konzert ganz innig mit dem Model. Beim Christopher Street Day Ende Juli in Köln knutschte er allerdings mit Schauspieler Timmi Trinks (30). Der Der Bergdoktor-Star gab jedoch schnell die Entwarnung – zwischen ihm und Bill laufe nichts Ernstes.

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Mitglieder von Tokio Hotel

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

