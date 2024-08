Fiese Worte? Aurelia Lamprecht und Gina Alicia zoffen sich

Die Situation zwischen den Realitystars Aurelia Lamprecht und Gina Alicia ist eskaliert. Alles begann, als Gina einen Clip von Are You The One – Reality Stars in Love auf Instagram kommentierte, in dem Jennifer Iglesias (25) ausrastete. Die Ex on the Beach-Bekanntheit nannte die Beauty einen "Kampfzwerg", woraufhin Aurelia prompt in die Bresche sprang und ihre Freundin verteidigte. Die einstige Love Island-Kandidatin betonte, dass der Begriff "Kampfzwerg" Bodyshaming und somit inakzeptabel sei. Gina zeigte sich jedoch unbeeindruckt und reagierte sogar eher angriffslustig auf deren Kritik.

Gina ist sicher, Aurelia fühle sich angesprochen: "Ja, natürlich fühle ich mich angesprochen, wenn ich über Jahre auf meine Größe reduziert wurde. Das ändert aber nicht den Umstand, dass du anscheinend keinen Anstand oder Respekt besitzt." Damit unterstrich sie, wie verletzend solche Kommentare sein können und warf der Italienerin mangelnden Respekt vor. Einige User sind auf Aurelias Seite und unterstützen sie ebenfalls mit Kommentaren.

Dass Gina sich so provokant gegenüber Jenny äußert, scheint viele zu wundern. Denn die einstige Temptation Island-Verführerin ist selbst für ihre Ausraster im TV bekannt. Bei "Ex on the Beach" im Jahr 2022 wurde sie von ihrem Flirt Teezy rausgewählt – wohl Grund genug für Gina, um zu explodieren. "Du hast die ganze Zeit gesagt, du willst mich kennenlernen! Was ist das?", schrie sie ihn hemmungslos an und bekam sogar einen Heulkrampf.

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia, Reality-TV-Teilnehmerin

