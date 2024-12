Melody Haase und Gina zoffen sich im "Forsthaus Rampensau"

Im Forsthaus Rampensau muss die deutschsprachige Reality-Elite auf engstem Raum zusammenwohnen. Gina Alicia kann sich in den neuesten Episoden überhaupt nicht mit ihren Mitbewohnern anfreunden. Am meisten nervt die Temptation Island-Verführerin, dass Melody Haases (30) Haare das Waschbecken verschmutzen. Als sie das vor der Sängerin anspricht, kommt ihre Kritik gar nicht gut an. "Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, Gina hat ein Problem mit mir", meckert die einstige DSDS-Teilnehmerin, als die Influencerin wieder verschwunden ist. Ihre Teampartnerin Noëlla Mbomba stimmt ihr zu und vermutet, dass Gina nur auf Sendezeit aus ist.

Kurze Zeit später eskaliert der Zoff komplett. "Du suchst die ganze Zeit Gründe, um mit mir zu streiten", wirft Melody ihrer TV-Kollegin vor. Ihrer Meinung nach habe die Rockgöre grundsätzlich keine Lust auf sie – was Gina komplett abstreitet. Anstatt sich auszusprechen, läuft Melody von der Dunkelhaarigen weg. Forsthaus-Bewohnerin Carina Nagel hat keine Lust auf den Konflikt auf der Alm. "Gina schreit danach, nominiert zu werden", meint die einstige Are You The One?-Teilnehmerin im Interview.

In der urigen Realityshow kämpfen neun Paare um den Hauptgewinn von 25.000 Euro. Doch für manche Teilnehmer scheint etwas anderes im Vordergrund zu stehen. Luisa Krappmann freut sich besonders auf die "Sahneschnittchen" im Forsthaus. Gina könnte sich vorstellen, mit Béla Klentze anzubandeln. Der Schauspieler hat wiederum eher Interesse an ihrer vermeintlichen Erzfeindin Melody.

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia, Influencerin

©Joyn Micha Schüler, Gina Alicia, Luisa Krappmann und Jona Steinig bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2

