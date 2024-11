Kandidaten verwechseln "Forsthaus Rampensau" mit Dating-Show

Forsthaus Rampensau geht in eine neue Runde. Neun Paare kämpfen in der österreichischen Berghütte um das Preisgeld von 25.000 Euro. Bereits beim Einzug macht es aber den Eindruck, als hätte sich der eine oder andere Kandidat im Format geirrt. Das Ziel ist es, unter all den TV-Persönlichkeiten als die größte Rampensau herauszustechen. Einige machen aber den Eindruck, als ob sie auf der Suche nach einem neuen Flirt sind. Nicht nur Luisa Krappmann (23) kündigt an, "auf ein paar Sahneschnittchen" zu hoffen. "Egal, ob weiblich oder männlich", fügt die Blondine hinzu und bemerkt direkt: "Dusche ist auf jeden Fall groß genug für zwei Leute, das gefällt mir schon mal."

Vor allem auf Jonathan Steinig (29) hat Luisa ein Auge geworfen – und geht auch direkt auf Angriff. Nur wenige Minuten nach ihrem Einzug findet man sie schon zusammen mit der Fame Fighting-Bekanntheit im Bett. Hier wird zunächst nur gekuschelt, später am Abend gehen sie dann richtig auf Tuchfühlung: Jona und Luisa knutschen wild im Whirlpool. "Wir wollen einen Forsthaus-Hot-Girl-Summer", rechtfertigt sich die Influencerin. Mit diesem Vorhaben ist sie aber wohl nicht alleine. Auch ihre Teampartnerin Gina Alicia ist im Flirt-Modus. Am meisten Interesse zeigt sie an Béla (36), aber auch von Michael Schüler (27) ist sie nicht abgeneigt. Béla hingegen bekundet Interesse an DSDS-Star Melody Haase (30), Wollersheim-Sprössling Alain fühlt sich zu der GNTM-Finalistin Noëlla Mbomba hingezogen.

Zwischen all den liebeshungrigen Singles sind aber auch ein paar Beziehungspaare ins Forsthaus eingezogen. Neben Nico Schwanz (46) mit seiner Freundin Viktoria Schuler aka "Dodi" und Carina Nagel mit Chicka Ojiudo-Ambrose sorgte noch ein weiteres Team für eine Überraschung. Peter Klein (57) und Yvonne Woelke (45), die bis vor kurzem noch als platonische Freunde durchs Leben gingen, weihten ihre Mitkandidaten direkt bei ihrem Einzug in ihr Liebesgeheimnis ein.

© Joyn/Nadine Rupp Gina Alicia und Luisa Krappmann, Kandidatinnen "Forsthaus Rampensau" 2024

©Joyn/Nadine Rupp Peter Klein und Yvonne Woelke, Kandidaten bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2, 2024

