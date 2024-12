"Komische Spaghetti-Locken": Gina Alicia lästert über Melody

Bei Forsthaus Rampensau flogen die Fetzen zwischen Melody Haase (30) und Gina Alicia. Auch nach der Sendung scheinen sich die Wogen zwischen den beiden Reality-TV-Ladys nicht geglättet zu haben. Beide waren Anfang Dezember bei den Reality Awards zu Gast. Für das Event putzte sich die DSDS-Bekanntheit so richtig heraus und posierte in einem silbernen Glitzerkleid und mit wallender Lockenmähne auf dem roten Teppich. Bei ihrer Erzfeindin kam dieser Look jedoch nicht gut an. Im Gespräch mit Blitzlichtgewitter bezeichnete Gina ihre Haare als "komische Spaghetti-Locken" und betonte: "Feier ich nicht so."

Bei den Reality Awards hatte Melody einen großen Auftritt: Die 30-Jährige performte gemeinsam mit Estefania Wollny (22) und Kader Loth (51) ihren Hit "Reality". "Reality, plötzlich fame, was geht ab? Reality, alle wollen nach Australien", lautet unter anderem eine Zeile des Liedes. Die Reaktionen auf den Auftritt fielen im Netz unterschiedlich aus. "Oh mein Gott, es geht doch immer noch schlechter und lächerlicher", polterte ein User auf X. Ein anderer Nutzer meinte jedoch: "Wie cool ist denn bitte das Opening von den Reality Awards!"

Seit der Trennung von Money Boy (43) geht Melody wieder als Single-Lady durchs Leben. Bei den Reality Awards plauderte sie mit Promiflash ganz offen über ihr Liebesleben: "Bei mir geht mit Männern gar nicht viel. Es ist ein bisschen eingeschlafen, aber das ist auch nicht die Hauptsache im Leben." Zu einem Flirt mit einem ganz bestimmten TV-Kollegen wäre die Blondine dennoch bereit: "Diogo (30) ist heute hier, da denke ich dann vielleicht wieder anders drüber."

RTL / Julia Feldhagen Melody Haase, Estefania Wollny und Kader Loth beim Opening der Reality Awards 2024

AEDT / ActionPress Melody Haase, TV-Bekanntheit

