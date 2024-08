"Friends"-Dreharbeiten machten Lisa Kudrow "richtig wütend"

Zehn Jahre lang spielte Lisa Kudrow (61) die Rolle der lebensfrohen Phoebe Buffay in der Erfolgssitcom Friends. Am Set war der Schauspielerin allerdings oft gar nicht froh zumute, wie sie nun in dem Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" verrät. Besonders das Live-Publikum habe ihr zu schaffen gemacht. Dieses soll nämlich viel zu lange über einen Witz gelacht haben – selbst wenn der gar nicht lustig war. Das frustrierte die 61-Jährige sehr, weil es in ihren Augen keine ehrliche Reaktion auf das war, was sie und ihre Schauspielkollegen Jennifer Aniston (55), Courteney Cox (60), Matt LeBlanc (57), Matthew Perry (✝54) und David Schwimmer (57) am Set zum Besten gaben! "Manchmal habe ich die Zuschauer einfach angeschaut, wenn sie zu lange gelacht haben, und gesagt: 'Kommt schon'. Ich war richtig wütend", gibt die Sitcom-Ikone zu.

Lisa stellt klar, dass eine Aufnahme für eine Fernsehshow nicht dasselbe wie ein Bühnenstück sei. "Wenn es eine Theateraufführung wäre, lacht, so lange ihr wollt! Ich werde warten, bis es weitergeht, das ist in Ordnung. Aber es wird gefilmt und ich stehe irgendwie nur da", gibt sie im Talk mit Podcast-Host Conan O'Brien (61) preis. Das Lachen der Zuschauer soll die "Friends"-Darstellerin so sehr irritiert haben, dass sie anfing, "Dinge zu tun, die man hasst", wie beispielsweise mit einem Nicken auf das Publikum zu reagieren à la: "Das ist richtig! Das habe ich gesagt!", erklärt sie. Sogar der Warm-Upper der Show habe das "Friends"-Publikum vor zu viel Gelächter gewarnt. Der Dreh einer halbstündigen Folge dauerte nämlich im Schnitt "sechs bis acht Stunden", berichtet der Serienstar.

Doch sind ihre Erinnerungen an die Show nicht nur negativ. Gegenüber The Hollywood Reporter schildert die Schauspielerin, dass sie sich "Friends" nun zum ersten Mal ohne Beschämung ansehen könne. Allerdings hat dies einen traurigen Hintergrund. "Ehrlich gesagt war ich nie in der Lage, die Serie zu schauen, weil es mir zu peinlich ist, mich selbst zu sehen. Aber wenn es um Matthew geht, dann ist das okay. Es geht einfach darum, zu feiern, wie witzig er war. Und das ist es, woran ich mich erinnern möchte", betont die Mutter eines Sohnes. Ihr Co-Star Matthew verstarb 2023 im Alter von 54 Jahren an einer Überdosis. Er soll Lisa vor Lachen zum Weinen gebracht haben.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Pressefoto der Serie "Friends"

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

