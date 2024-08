Große Feier: Familie lädt zu Richard Lugners Beerdigung ein

Am Montag erreichte die Welt die traurige Nachricht, dass Richard Lugner im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Seine Beerdigung soll bereits in Planung sein und am 31. August in der österreichischen Hauptstadt stattfinden. Die Feier soll seinen Angehörigen sowie auch den Fans des Unternehmers die Gelegenheit bieten, gebührend Lebewohl zu sagen. "Zur Gedenkstunde für Lugner im Stephansdom sind alle Wiener, ganz Österreich und darüber hinaus eingeladen, gemeinsam Abschied zu nehmen", heißt es in einer Pressemitteilung seiner Familie gegenüber APA.

Im Anschluss an die Gedenkstunde sei laut oe24 ein Trauerzug ab dem Stephansplatz geplant. Dieser soll am Einkaufszentrum Lugner City vorbeiziehen und schließlich im Stadtteil Grinzing enden, wo auch Richards Villa steht. Der Leichnam des Baumoguls soll während des Zuges in einer Limousine mitgeführt werden. Wie der Sender berichtet, endet der offizielle Trauerzug bei der Kaasgrabenkirche, in welcher eine kleine Messe für Richards engsten Familien- und Bekanntenkreis abgehalten werden soll.

Anders als seine Mutter und seine Tante wollte Richard nicht auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt werden. Seine Grabstätte auf dem Grinzinger Friedhof hat der Österreicher schon vor seinem Ableben ausgewählt. Der vierfache Vater konnte von seinem Garten aus auf die Gedenkstätte blicken, weshalb er es vermutlich schön fand, so nah an seinem Zuhause beigesetzt zu werden.

