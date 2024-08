Bau-Mogul Richard Lugner bestellte vor Tod seinen Grabstein

Vor wenigen Stunden machten traurige Nachrichten die Runde: Richard "Mörtel" Lugner (91) ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Nur wenige Wochen vor seinem Tod gab der berühmte Bau-Mogul gegenüber Krone ein Interview und verriet, dass er sich bereits auf seinen Tod vorbereite. "Ich habe auch schon meinen Grabstein bestellt", berichtete er im gleichen Zuge. Die Lieferung des Granitsteines in der Farbe "Royal Red" – in Anlehnung an seine Lugner City – war für September dieses Jahres geplant.

Richard ging offen mit dem Tod um. So hatte das Wiener Urgestein nicht nur seinen Grabstein bereits vor seinem Ableben ausgewählt. Auch den Ort, an dem er seine letzte Ruhe finden sollte, hatte er im gleichen Zuge bestimmt. Er hatte für den Zeitraum von 60 Jahren zwei Gräber am Grinzinger Friedhof erworben. "Ich, meine Kinder, meine Frau", entgegnete er der Frage, wer mit ihm dort bestattet werden soll.

Wie die österreichische Zeitung Krone vor wenigen Stunden berichtete, hatte es am Morgen einen Rettungseinsatz in der Villa des Immobilienunternehmers gegeben. Alle Versuche der Rettungskräfte, das Leben des Bau-Moguls zu retten, waren zwecklos. Im Alter von 91 Jahren verstarb Richard schließlich. Weitere Informationen zu seinem Ableben wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Starpix / picturedesk.com Richard Lugner im Oktober 2023 in Wien

Starpix/ Alexander TUMA / ActionPress Richard Lugner an seinem 89. Geburtstag

