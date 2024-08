Kim Virginia bei "Promi Big Brother"? Das sagt Leyla Lahouar

Am 7. Oktober startet eines der größten TV-Projekte des Jahres: Promi Big Brother! Drei Kandidaten wurden bereits offiziell bestätigt – unter anderem ist auch Mike Heiter (32) dabei. Direkt starteten die Spekulationen, dass auch sein Ex-Flirt Kim Virginia Hartung (29) dabei sein könnte. Sie selbst scheint dies anzudeuten. Was sagt Mikes Freundin Leyla Lahouar (28) dazu? "Normalerweise macht man keine Andeutungen, wenn man wirklich dabei sein sollte... es sei denn, man hofft auf Krampf, dass man doch nachträglich noch in den Cast kommt. Aber selbst, wenn sie dabei sein sollte, wird Mike Heiter damit schon gut umgehen können", betont sie in ihrer Instagram-Story.

Leyla scheint Kim Virginias Worten also nicht allzu viel Bedeutung zu schenken. Sorgen um ihren Partner macht sie sich auch nicht. Mike scheint dem möglichen Einzug von Kim eher weniger optimistisch gegenüberzustehen. Während der Pressekonferenz zur Show, bei der auch Promiflash anwesend war, erklärte er, dass die Dubai-Auswanderin nicht in den Container ziehen soll: "Darauf habe ich jetzt keine Lust, die da zu sehen."

Schon im Dschungelcamp im Januar dieses Jahres trafen die einstigen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten aufeinander – es krachte gewaltig. Kim Virginia schoss scharf gegen den Vater einer Tochter. "Möchtest du eine Erklärung? Ich sage es dir: Einmal hast du mich bedroht, einmal hast du mich belogen, dann hast du....", warf sie Mike vor und wehrte sich zugleich: "Was laberst du? Hör auf zu lügen, Kim [...]. Du lügst einfach. Du lügst von vorne bis hinten."

RTL Leyla Lahouar, Kim Virginia Hartung, Mike Heiter, David Odonkor, Felix von Jascheroff

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

