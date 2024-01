Dschungel-Preview: Kim macht Mike Heiter schwere Vorwürfe!

Es fliegen die Fetzen! Die diesjährige Staffel des Dschungelcamps ist in vollem Gange. Mittlerweile haben sich elf der zwölf Camper gut eingelebt – Cora Schumacher (47) hat das Camp bereits verlassen. Im australischen Dschungel ist in diesem Jahr auch ein Ex-Paar dabei: Mike Heiter (31) und Kim Virginia Hartung (28) bandelten zuvor miteinander an. In der heutigen Folge scheint die angespannte Lage zwischen Mike und Kim nun endgültig zu eskalieren!

In einer Preview von RTL sprechen die einstigen Turteltauben am Lagerfeuer miteinander. Der Ex von Elena Miras (31) möchte wissen, warum die Temptation Island-Verführerin immer wieder gegen ihn stichelt. Daraufhin macht seine Verflossene ihm schwere Vorwürfe: "Möchtest du eine Erklärung? Ich sage es dir: Einmal hast du mich bedroht, einmal hast du mich belogen, dann hast du...." Auf die Anschuldigungen von Kim reagiert Mike fassungslos. "Was laberst du? Hör auf zu lügen, Kim [...]. Du lügst einfach. Du lügst von vorne bis hinten", wettert er und lässt seine Ex-Romanze sitzen.

Bereits zuvor hatte die Prominent Getrennt-Teilnehmerin hart gegen ihren ehemaligen Liebhaber ausgeteilt: "Wenn er wieder seinen TV-Mike rausholt, muss ich bei jedem Satz kotzen. Bei ihm ist alles so manipulativ. Im TV-kommt er immer supernett rüber", zeterte die Mannheimerin.

RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

RTL Mike Heiter, Dschungelcamp-Kandidat 2024

RTL Kim Virginia Hartung, Ex-Bachelor-Kandidatin

