Metastasenfrei: Patrice Aminati meldet sich erstmals zu Wort

Daniel Aminati (50) hat die frohe Neuigkeit schon verkündet: Seine Frau Patrice kämpfte über ein Jahr lang gegen eine schwerwiegende Hautkrebserkrankung, doch jetzt gibt es ein Licht am Ende des Tunnels. Die junge Mama ist frei von Metastasen, die bei ihr überall im Körper verteilt waren. Jetzt meldet sich Patrice selbst auf ihrem Instagram-Account mit einem emotionalen Text. Sie schreibt: "Nach dem aktuellen PET-MRT sind keine Metastasen sichtbar. Keine. Aber anderthalb Jahre schüttelt man nicht so ab." Denn sie habe viel erleiden müssen, wie sie weiter ausführt: "Anderthalb Jahre Therapien, die nur schmerzhaft, aber nicht heilend waren, Diagnosen, die Hiobsbotschaften glichen, Schmerzen Stufe neun, unfassbare Ängste, grausame schlaflose Nächte oder Albträume."

Obwohl die Metastasen endlich nicht mehr da sind, ist die Internetbekanntheit aber noch nicht ganz über den Berg. Ihre Behandlungen werden weitergehen, wie sie erklärt. "Die tägliche Tablettendosis – 21 Stück pro Tag plus magen- und immunsystemstärkende Medikamente sind und bleiben Realität genauso wie die engmaschigen Untersuchungen, die mich mindestens noch zwei Jahre begleiten werden", schreibt Patrice. Eine vollkommene Heilung könnte allerdings erst nach fünf Jahren ohne Krebs wirklich festgestellt werden. "Dass trotz der Diagnose – malignes Melanom Stadium vier mit Fernmetastasen in vielen verschiedenen Organen – um mich gekämpft und mir Hoffnung gegeben wurde, dafür danke ich. Danke an euch, für eure Wünsche, Gedanken, Gebete und Unterstützung", schreibt sie zum Ende ihres Statements.

Die guten Nachrichten dürften besonders für ihren Mann und die gemeinsame kleine Tochter eine große Erleichterung sein. Lange stand es wirklich schlecht um Patrice – im vergangenen Monat warnte die 29-Jährige noch, dass sie das kommende Weihnachtsfest möglicherweise schon nicht mehr miterleben würde. Noch dazu musste sie wegen ihrer Immuntherapie immer wieder ins Krankenhaus – die Nebenwirkungen waren zu extrem gewesen. Dass das alles erst einmal hinter ihr liegt, ist ein Grund zu feiern, weswegen sich Familie Aminati auch einen kleinen Urlaub nur zu dritt gegönnt hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Frau Patrice und ihrer Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Daniel Aminati und ihre Tochter im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de