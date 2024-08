Es geht bergauf: Patrice Aminati ist frei von Metastasen

Was für eine gigantische Erleichterung! Seit über einem Jahr kämpft Patrice Aminati gegen eine schwere Hautkrebserkrankung. Besonders seit Anfang des Jahres bangten ihr Mann Daniel (50), ihre Familie und ihre Fans um die junge Mama, denn die Prognose war unglaublich düster. Doch jetzt teilt der Moderator positive Nachrichten. Auf Instagram schreibt er: "Am Montag, den 12. Februar, ging ihre zweite Krebstherapie los – dieses Mal die Immuntherapie per Infusionen. Fast genau sechs Monate später ist Patrice endlich frei von Metastasen!" Dazu postet er eine ganze Reihe Fotos von sich, seiner Frau und ihrer gemeinsamen Tochter.

Die Community der kleinen Familie zeigt sich sichtlich erleichtert und überglücklich. In den Kommentaren zum Beitrag schreiben die Fans unter anderem: "Alles Glück und Freude wünsche ich euch weiterhin. Ihr seid unglaublich!", "Ich bin so tief berührt von euch. Mir fehlen die passenden Worte, um zu beschreiben, was ich fühle. Ihr sendet so viel Licht in diese Welt, pflanzt so viel Hoffnung in die Herzen und streut Liebe!" und "Ich freue mich mit euch. Ihr seid so positiv und strahlt viel Licht aus. Nur das Allerbeste wünsche ich euch. Danke, dass wir teilhaben dürfen."

Die guten Nachrichten kommen besonders überraschend, da im vergangenen Monat noch ganz andere Neuigkeiten die Runde gemacht haben. Wie Patrice selber noch über die Social-Media-Plattform ihren Fans mitteilte, gingen ihre Ärzte davon aus, dass sie es nicht einmal mehr bis Weihnachten schaffen würde. Nach den vielen Therapien darf sich die junge Mama nun auch endlich mal wieder etwas richtig Schönes gönnen: Wie die Fotos von Daniel zeigen, verbringen sie einen kleinen Familienurlaub in einem Thüringer Luxushotel.

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Frau Patrice und ihrer Tochter

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Frau Patrice

