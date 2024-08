Nach Dreiecksdrama: "Princess Charming"-Inci geht freiwillig

In Folge sieben steht wieder eine Happy Hour bei Princess Charming an. Das bedeutet, dass so mancher Single seine Kette bei der Entscheidung an Lea Hoppenworth zurückgeben und seine Koffer packen muss. Doch bevor es dazu kommt, wirft Kandidatin Inci freiwillig das Handtuch. "Das fällt mir echt schwer. Bevor ich noch mehr Chaos stifte [...] habe ich beschlossen, heute die Kette abzugeben", erklärt sie Lea in einem emotionalen Vieraugengespräch.

Lea kann diese Entscheidung zwar verstehen, ist jedoch trotzdem traurig über Incis freiwilligen Abgang. "Du bist so nah an meinen Vorstellungen einer schönen Partnerschaft und deswegen finde ich es superschade, dass ich bei dir nie dieses Gefühl hatte, wir können das auf dieser Ebene erforschen, weil da viel zu viele Hürden im Weg waren", offenbart sie. Denn nach den zwei Dates, die die Frauen miteinander hatten, habe die Princess eigentlich Gefallen an dem Lockenkopf gefunden. Die Blondine ist sich sicher: "Unter anderen Umständen hätte das mit Inci und mir auch in eine andere Richtung gehen können."

Die Umstände und Hürden, von denen die beiden sprechen, betreffen das Liebesdreieck zwischen der Princess Lea und den Kandidatinnen Inci und Marlen. Die beiden Single-Ladies hatten nämlich nicht nur Augen für die Blondine, sondern auch zwischen den beiden funkte es enorm. Bei guten Gesprächen blieb es nicht: Bei einer wilden Poolparty knutschten der Rotschopf und die Brünette sogar heftig miteinander rum. In Inci löste das größere Gefühle aus, weshalb sie sich auf das Kennenlernen mit Lea nicht mehr einlassen konnte. Anders sah es da bei Marlen aus: Die 31-Jährige entschied sich, die Verbindung zu Inci zu kappen und weiterhin die Princess kennenzulernen.

RTL Lea Hoppennworth, "Princess Charming" 2024

RTL / Markus Hertrich Marlen, "Princess Charming"-Kandidatin

